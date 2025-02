Treinar em jejum ou usar roupas térmicas podem prejudicar a saúde?

Popular no universo das atividades físicas, o “treino cardio” envolve diversas modalidades dentro e fora das academias. Derivado do termo cardiovascular, engloba exercícios aeróbicos que elevam a frequência cardíaca e respiratória, como caminhar, correr, pedalar, pular corda e dançar. Ao comentar os benefícios para o corpo e a mente, o professor de Educação Física do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Tácio Santos, alerta que a atividade precisa ser personalizada de acordo com o tipo de corpo e as condições de saúde de cada indivíduo.





Confira o que é mito ou verdade:





MITO: treinar em jejum potencializa os resultados



Apesar de ser uma prática popular, treinar em jejum nem sempre é seguro ou eficaz, afirma o professor. Embora possa levar a uma queima de gordura mais expressiva em alguns casos, pode provocar fraqueza, tontura e fome excessiva, desencadeando comportamentos alimentares compensatórios. A prática deve ser avaliada e supervisionada por um profissional.





VERDADE: fazer cardio atua com velocidade na queima de gordura



O treino cardiovascular, especialmente de intensidade moderada e longa duração, é altamente eficiente na utilização de lipídeos como fonte de energia. Além disso, promove benefícios cardiorrespiratórios e metabólicos, fundamentais para o emagrecimento saudável. “Apesar de outros tipos de exercício contribuírem para a queima de gordura, o cardio se destaca por ser mais eficiente nesse aspecto. Ele auxilia na manutenção de balanço energético negativo.”





MITO: usar cintas ou roupas térmicas ajuda a emagrecer mais rápido



Este é um dos mitos mais disseminados. O uso de cintas ou roupas térmicas durante o cardio não acelera o emagrecimento. Tácio Santos afirma que a prática apenas promove aumento da sudorese, o que pode levar à perda temporária de líquidos, mas não de gordura. Essas práticas podem ser prejudiciais, aumentando o risco de desidratação, perda excessiva de minerais e hipertermia.





VERDADE: fazer “HIIT” é eficiente para alguns perfis



Exercícios intervalados de alta intensidade (HIIT) podem ser mais eficazes para jovens adultos ou pessoas obesas, oferecendo resultados significativos em menos tempo. “Contudo, exercícios de baixa intensidade e longa duração também são eficientes quando realizados com regularidade”, destaca o especialista.





VERDADE: existe um horário ideal para treinar



Não há um horário universalmente ideal para realizar exercícios cardiovasculares, pois o desempenho e os resultados dependem mais da regularidade e consistência do que do momento do dia. Segundo o docente do CEUB, para o público geral, o melhor horário é aquele em que a pessoa tem maior disposição e facilidade de encaixar na rotina. A exceção é o treino em jejum, que naturalmente se aplica às manhãs.





VERDADE: maior importância da zona de queima de gordura



A “zona de queima de gordura” refere-se a uma faixa de intensidade moderada, geralmente entre 60% e 75% da frequência cardíaca máxima, em que a gordura é a principal fonte de energia. O professor do CEUB afirma que intensidades mais altas podem gerar maior gasto calórico total e promover uma mobilização de gordura mais expressiva após o treino devido ao efeito EPOC (excesso de consumo de oxigênio pós-exercício). A escolha da intensidade deve levar em conta preferências pessoais e condições físicas.





MITO: correr na esteira é mais prejudicial às articulações do que ao ar livre



A escolha entre correr ou caminhar na esteira e ao ar livre depende de fatores como histórico de lesões, condições físicas e preferência pessoal. A esteira é uma opção mais segura para quem tem lesões nos membros inferiores ou sobrepeso elevado, pois oferece uma superfície mais estável e controlada, reduzindo o impacto nas articulações. Para o especialista, nos dois casos, o uso de calçados adequados, a supervisão técnica e a prática de exercícios de fortalecimento muscular são essenciais para minimizar o risco de lesões.





VERDADE: excesso de cardio pode ser prejudicial



Volumes elevados de cardio, sem equilíbrio com musculação e nutrição adequada, podem levar à perda de massa muscular e a desequilíbrios metabólicos. Por isso, a moderação e o planejamento são fundamentais. Caminhadas, ciclismo leve e natação são boas opções para quem está começando. O acompanhamento técnico, a progressão gradual e o uso de calçados adequados ajudam a evitar lesões e tornam a prática mais segura.





MITO: o treino cardio sempre atrapalha o ganho de massa muscular



O treino cardiovascular pode interferir no ganho de massa muscular, mas isso ocorre apenas quando realizado em excesso ou sem planejamento adequado. O equilíbrio entre cardio e musculação é essencial para alcançar objetivos de saúde e estética, finaliza o professor do CEUB.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia!