O educador físico e CEO da rede de academias Red Fitness, Ronaldo Godoi esclarece mitos e verdades sobre exercícios aeróbicos. Confira:

Você precisa malhar todos os dias para ter resultados

Concentrar atividade física no fim de semana é prejudicial para saúde do coração?

Ficamos fora de forma em pouco tempo

Essa é uma verdade que poucos sabem. Em apenas uma semana sem se exercitar é possível ficarmos fora de forma, devido ao tecido muscular que pode começar a enfraquecer. Por isso, a consistência é muito importante.

Quanto mais suor, mais perda de calorias

"É mito e é um mito sério. Tem pessoas que optam até por usar agasalhos enquanto se exercitam por acreditar que estarão emagrecendo mais devido a grande quantidade de suor. A verdade sobre o suor é que ele age como um mecanismo de refrigeração. Os vasos sanguíneos próximos à pele se dilatam e estimulam as glândulas sudoríparas a iniciarem o processo de transpiração para esfriarem o corpo", esclarece o educador físico.

Esse mito se espalha entre as pessoas porque durante a atividade física, perdemos água e sais minerais. Se após a atividade você se pesar, o ponteiro da balança pode até cair, mas é só se hidratar que o peso do corpo retorna. Por isso, é de suma importância manter o corpo hidratado antes, durante e após o treino. "Quando nos hidratamos antes de praticar algum exercício, melhoramos a oxigenação, energia e disposição para ter um bom rendimento. Já durante os exercícios, mantemos os eletrólitos repostos, eles são muito importantes para o funcionamento dos músculos, do sistema nervoso e do equilíbrio interno do corpo. Ao terminar de se exercitar, é necessário a reposição dos líquidos e sais mineiras", completa.