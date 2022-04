Pular corda: entenda quais são os benefícios desse exercício

(foto: Freepik)



Cuidar da saúde nunca foi tão fácil, não é mesmo? Hoje em dia podemos praticar os exercícios que mais gostamos ou precisamos em casa, ou até mesmo na academia, com orientação de um profissional. Contudo, alguns exercícios que antes pareciam brincadeira de criança, na atualidade voltaram com tudo, como a atividade de pular corda, que é um exercício cardio ótimo.





Dessa forma, você tem mais opções de exercícios para cuidar da saúde, e assim, complementar os seus treinos. O melhor de ter exercícios diversificados é não enjoar das atividades físicas e aprender algumas que não dependam da academia para serem executadas, e pular corda é uma das modalidades

Entretanto, pode parecer fácil, mas devem haver cuidados antes de iniciar a prática do exercício, verificar se há alguma contraindicação para você e também pedir a orientação de um educador físico. Assim, você se certifica de que está executando a atividade da forma certa. Quer saber mais sobre o exercício de pular corda, seus benefícios e como aproveitá-los? Vem com a gente que vamos te contar tudo!

Quais são os benefícios de pular corda?





Pode parecer um exercício bobo ou até muito fácil, mas só pensamos assim quando não estamos executando. Por isso, é importante se inteirar de como funciona o exercício. Porém, antes disso, você precisa ver quantas vantagens o exercício de pular corda podem proporcionar, veja só:





Cardio de ótima qualidade: A atividade aeróbica está relacionada diretamente com o aumento da nossa frequência cardíaca e por isso, é perfeita para melhorar o nosso desempenho e condicionamento físico, além de contribuir para a alta queima calórica. Ademais, essas atividades ajudam a manter o coração saudável e são ótimos parceiros no processo de emagrecimento.





Até pode parecer uma atividade física fácil, mas pular corda exige que você trabalhe o seu corpo inteiro, sabia? Essa atividade é menos intensa para o trabalho dos membros superiores, contudo, os membros inferiores como panturrilhas e pernas são usados todo tempo. Dessa forma, você pode praticar exercícios e se divertir ao mesmo tempo!





Ajuda a aliviar o estresse e no tratamento da ansiedade: A atividade física por si só ajuda no tratamento da ansiedade, pois atua na liberação de dopamina e serotonina, neurotransmissores do bem-estar, felicidade e tranquilidade. Além disso, pular cordas mexe todo o corpo, dessa forma, você libera a tensão ao pular. Ideal para quem passa muito tempo sentado e precisa se mexer um pouco para tirar a tensão do corpo e a rigidez da coluna. Em pouco tempo você já nota a diferença!





Ganho de resistência e condicionamento: Esse ponto é interessante principalmente para os iniciantes, pessoas mais sedentárias ou que precisam ganhar resistência aos poucos, como os asmáticos. Praticar o exercício de pular cordas, com o tempo, te ajuda a ganhar mais fôlego, resistência e condicionamento. Na prática de outras atividades você nota essa diferença, e também, pode usar o exercício como aquecimento para outros que exigem mais fôlego.





Equilíbrio da pressão arterial: Você sabia que, quando equilibramos os nossos batimentos cardíacos e estamos com a atividade física em dia, a nossa pressão arterial tende a ficar mais controlada? Sim! Esse é apenas um dos benefícios relacionados à saúde dos exercícios de pular cordas. Contudo, os hipertensos devem começar os exercícios apenas sob orientação médica, dessa forma, evitam problemas de saúde.





Mais energia pro dia a dia: Sabe aquela energia que tanto procuramos para o nosso dia a dia, mas às vezes não melhora, nem com suplementação? Pode ser falta de exercício físico! A prática de pular cordas ajuda e muito e traz energia extra para os seus afazeres, e também mais disposição, de forma saudável.





Tonifica os músculos das pernas e braços: Muitas pessoas acham que apenas a musculação tem a função de tonificar os músculos, mas este é um grande engano. Pular corda, assim como outros exercícios, por exemplo: pilates, yoga, etc., também ajudam nesse quesito. Por isso, use e abuse desse exercício e veja cada vez mais resultados positivos!





Há contraindicações para se exercitar pulando corda?





Pular corda é um exercício bastante tranquilo, contudo, podem haver algumas contraindicações, que se não observadas com atenção, podem trazer diversos problemas à sua saúde. Se você tiver problemas de tornozelos, quadril, joelhos, for idoso ou estiver com os ossos mais frágeis, faça esse exercício apenas sob supervisão de um educador físico, e também com a permissão do seu médico.





Da mesma forma, pessoas com problemas cardíacos ou com lesões articulares e musculares ativas. Esse grupo só deve pular corda se o médico liberar a prática e sob a supervisão constante de um educador físico.





Qual deve ser a frequência dos treinos com corda, para que eu veja resultados na minha saúde?





Os exercícios com corda são muito efetivos para queimar calorias e dar mais resistência física, contudo, é um exercício para resultados de médio a longo prazo. De acordo com estimativas médicas, em 30 minutos pulando corda você perde, em média, 300 calorias. Contudo, para ver os resultados continue constante por no mínimo 35 a 90 dias, e dessa forma, vá cuidando da sua saúde aos poucos.





Como posso usar a corda nos meus treinos?





Pular corda nunca foi tão interessante, não é mesmo? Contudo, muitas pessoas ainda não sabem como colocar essa modalidade em seus treinos e por isso, ficam um pouco perdidas. A boa notícia é que há uma grande variedade de maneiras de usar a corda na sua grade de atividades físicas, dá só uma olhada:





corrida no lugar pra aquecer: A corrida com corda é simples, em vez de ficar parado no mesmo lugar pulando, você vai andando e pulando;

pular sem sair do lugar pra aquecer;

pular corda para trabalhar as pernas e braços;

usar nos treinos de crossfit,

etc.





Só com essas dicas, já dá pra inserir o treino com a corda de forma tranquila na sua rotina de exercícios, não é mesmo?