Saiba como ficar em forma em pouco tempo para o Carnaval

(foto: Pexels)

A época mais desejada pelos brasileiros está chegando: faltam menos de 30 dias para o Carnaval e bate aquele desespero pra ficar em forma em um mês.A nutricionista Dani Borges e a personal trainer Joicy Maromba deram dicas super incríveis para quem quer conseguir melhorar o shape nessa reta final.De acordo com a nutricionista Dani Borges, o ideal e saudável é sempre começar o "projeto Carnaval" durante todo o ano, ou, pelo menos, quatro meses antes da data para que não sejam feitas dietas muito restritivas que vão comprometer não só a saúde como também podem levar à perda de massa magra, o que não é interessante para o emagrecimento a longo prazo."A gente sabe que sobre massa magra é interessante manter ou até aumentar para facilitar o emagrecimento a longo prazo e também para acelerar metabolismo. Então, o quanto a gente puder emagrecer, perder gordura, mantendo massa magra é sempre bem-vindo", iniciou.Mas, calma! Não está tudo perdido. Segundo Dani, algumas estratégias nutricionais podem ser utilizadas para reduzir a retenção e algumas medidas em tempo."O primeiro passo é retirar os alimentos ricos em muito sódio, açúcares, alimentos industrializados, frituras, aqueles alimentos congelados. Isso é o primeiro passo. Já vai ajudar muito a reduzir a retenção a seguir uma alimentação mais limpa, com bastante folhosos, proteína animal magra, com peito de frango, atum, ovos, tentar que a sua alimentação seja a mais in natura possível", contou.Com o acompanhamento de um profissional, o paciente pode fazer uma redução da quantidade da ingesta de carboidratos, mantendo uma alimentação moderada em carboidratos. "Aquela low carb moderada que a gente tá cansado de ver por aí, mas que pode ser ideal nesse momento e um aumento no consumo de gorduras boas e proteínas. As gorduras boas como abacate, azeite, nozes e castanhas, que vão ajudar a proporcionar mais saciedade. Assim como as proteínas também", explicou.Já segundo a personal trainer Joicy Maromba, uma forma de potencializar a queima de gordura é intercalar hiit, musculação e cardios. "Porque o hiit é de alta intensidade. Então, o conselho é fazer o hiit em horários diferentes da musculação. Um exemplo: se for fazer o hiit pela manhã, faz musculação à noite. Porém, nos dias de treino de pernas, poderia fazer vinte minutos de cardio", disse.A profissional explicou que o cardio pode ser uma caminhada moderada ou um pedal moderado e quem conseguir fazer isso vai secar mais fácil.Um outro ponto, conforme Joicy, é a divisão de treinos. "Segunda, quarta e sexta dando ênfase em posteriores e terça e quinta com ênfase em superiores. Já nos sábados pode ser feito um treino de corpo todo. Além disso, o hiit três vezes por semana", pontuou.Conforme Dani, aumentar o aporte hídrico também vai ajudar. "Você pode fazer um cálculo multiplicando o seu peso em quilogramas por 35ML e como está bastante calor você pode ainda adicionar de 500 ML ou até um litro de água se você fizer bastante atividade física ou se você ficar muito tempo no sol também. O uso de chá verde e chá de cavalinha também podem ajudar a eliminar um pouco da retenção. Além disso, outras estratégias são muito interessantes de serem realizadas como jejum intermitente. Porém, o jejum intermitente assim como qualquer estratégia alimentar deve ser feita de maneira individualizada e com acompanhamento de um nutricionista, até porque nem todas as pessoas podem realizar o jejum", pontuou.Por fim, Joicy acrescentou que seguindo as dicas de alimentação da Dani e com uma rotina de treino mais intensa, com mais de um horário de treino por dia e sempre focando no aumento da massa muscular e perda de gordura, os resultados podem sim vir em um mês. "Conciliando a musculação de todos os dias, com, no mínimo, três vezes na semana, treinamentos de hiit com alta intensidade com no mínimo vinte minutos, você vai conseguir ótimos resultados", finalizou.