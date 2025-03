Mulher acusada de usurpar bens do pai se defende: alegações 'infundadas'

A mulher acusada pela ex-madrasta de se apropriar indevidamente de diversos bens, de valor milionário, como empresas, imóveis, fazendas, veículos e até uma lancha, que pertenciam ao seu pai, um idoso de 73 anos, refutou as alegações. Por meio de uma nota, a defesa de Danielle Paranhos dos Reis, filha de Milson Lopes dos Reis, declarou que as acusações "são infundadas e distorcidas, com o claro intuito de manchar sua honra e reputação."

De acordo com a nota, os bens administrados por Danielle "foram adquiridos de forma lícita e incontestável." Entre o patrimônio em questão estão empresas que, segundo a defesa, passaram a ter Danielle como única sócia após decisões judiciais. Essas decisões ocorreram devido ao fato de seu pai, Sr. Milson Lopes dos Reis, antigo sócio, ter contraído diversas dívidas e enfrentado múltiplos processos, inclusive na esfera criminal, o que teria colocado os negócios "em grave risco de falência."

A defesa afirma que "as acusações feitas pela denunciante, ex-esposa do Sr. Milson, decorrem de questões pessoais e de tentativas frustradas de obter decisões favoráveis no âmbito judicial." A nota ressalta que o caso está sendo tratado na justiça: "no decorrer do processo, tem se tornado cada vez mais evidente a inocência da Sra. Danielle, demonstrando que as acusações contra ela são injustas e carecem de qualquer embasamento sólido."

A defesa também questiona as alegações de que o pai de Danielle estaria enfrentando dificuldades financeiras: "é relevante destacar que o Sr. Milson Lopes dos Reis reside nos Estados Unidos, onde possui diversas empresas e patrimônio. Sua ausência do país reforça a inconsistência das alegações sobre dificuldades financeiras e a privação de bens que, supostamente, teriam sido impostas por sua filha."

Relembre o caso

De acordo com parentes, Danielle estaria controlando indevidamente um extenso patrimônio pertencente ao próprio pai, Milson, que, devido a isso, teria enfrentado sérias dificuldades financeiras. Segundo informações fornecidas pela ex-mulher de Milson, Cláudia Castro, o pai transferiu os bens em total confiança, mas, em determinado momento, a filha teria começado a controlá-los, impedindo que o genitor exercesse qualquer tipo de atividade ou recebesse rendimentos.

De acordo com a ex-mulher do idoso, Danielle também estaria dilapidando o patrimônio: "As empresas estão quebrando, e ela está vendendo as fazendas", afirma Cláudia. "Está vendendo uma fazenda de R$ 30 milhões por R$ 7 milhões", exemplifica.

A situação teria atingido um ponto crítico quando Danielle, acompanhada de um chaveiro, teria invadido a garagem de um edifício na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, arrombado uma picape Mitsubishi L200 pertencente a Milson e retirado diversos objetos que estavam no veículo, incluindo relógios de luxo, joias e quantias em dinheiro. Diante disso, o idoso acionou a Polícia Civil de Minas Gerais, que abriu um inquérito para investigar o caso.

O que diz a defesa?

Leia, na íntegra, a nota enviada pela defesa de Danielle Paranhos dos Reis:

Em resposta à matéria publicada pelo jornal Estado de Minas no dia 19 de março de 2025, cumpre esclarecer que as alegações feitas contra a Sra. Danielle Paranhos dos Reis são infundadas e distorcidas, com o claro intuito de manchar sua honra e reputação.

A Sra. Danielle não está administrando os patrimônios de forma indevida. Todos os bens que ela administra foram adquiridos de forma lícita e incontestável. Além disso, a administração das empresas por parte da Sra. Danielle, que vem atuando como única sócia e administradora, decorre de decisões judiciais, uma vez que seu pai, Sr. Milson Lopes dos Reis, antigo sócio, contraiu diversas dívidas e enfrentou múltiplos processos, inclusive na esfera criminal, o qual trouxeram diversos transtornos à Danielle, além de colocar as empresas em grave risco de falência. A intervenção judicial visou justamente a preservação de seu nome e reputação, além das empresas que estavam à beira do colapso devido a problemas administrativos, trabalhistas, criminais e financeiros oriundos da gestão temerária do Sr. Milson.

Graças à administração da Sra. Danielle, as empresas hoje operam de forma regular, cumprindo seu objetivo social e mantendo sua atividade econômica. Sob sua gestão, foram sanadas dívidas, solucionados litígios judiciais e regularizadas as pendências administrativas, garantindo a continuidade dos negócios e a preservação de empregos.

As acusações feitas pela denunciante, ex-esposa do Sr. Milson, decorrem de questões pessoais e de tentativas frustradas de obter decisões favoráveis no âmbito judicial. Diante do insucesso em obter respaldo jurídico para suas alegações, a denunciante optou por recorrer à mídia na tentativa de prejudicar a imagem da Sra. Danielle. Importante ressaltar que o Poder Judiciário de Minas Gerais já analisou diversas demandas envolvendo o patrimônio e as empresas, e tem reconhecido a legalidade das ações da Sra. Danielle.

As alegações de crime mencionadas na matéria são infundadas e já estão sendo discutidas na Justiça. No curso do processo, tem se tornado cada vez mais evidente a inocência da Sra. Danielle, demonstrando que as acusações feitas contra ela são injustas e sem qualquer embasamento sólido.

É relevante destacar que o Sr. Milson Lopes dos Reis reside nos Estados Unidos, onde possui diversas empresas e patrimônio. Sua ausência do país reforça a inconsistência das alegações de dificuldades financeiras e de privação de bens supostamente impostas por sua filha.

A retomada do imóvel citado na matéria ocorreu por meio de decisão judicial, visto que pertence legalmente à Sra. Danielle. O imóvel havia sido indevidamente e ilegalmente ocupado pelo filho da denunciante e, em nenhum momento, foi adotada qualquer medida extrajudicial para sua recuperação. A decisão que garantiu a posse à Sra. Danielle foi tomada no estrito cumprimento da lei, reafirmando que não houve qualquer ilegalidade em seus atos.

Diante do exposto, fica evidente que a matéria publicada não reflete a realidade dos fatos e se configura como uma tentativa de retaliação contra a Sra. Danielle, que vem obtendo êxito na Justiça para garantir a proteção de seu patrimônio e a continuidade das empresas sob sua administração. Repudiamos veementemente as alegações caluniosas e nos reservamos ao direito de adotar as medidas judiciais cabíveis contra aqueles que buscam difamar a imagem da Sra. Danielle Paranhos dos Reis.