Grande BH: suspeito de agredir grávida por recusar biscoito é preso

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante suspeito de agredir a companheira, de 32 anos, que está grávida, com socos e chutes na barriga. As agressões e a detenção ocorreram na última quinta-feira (20/3), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima contou à polícia que estava em casa com o companheiro quando ele lhe ofereceu um biscoito. Segundo seu relato, ao recusar, o homem desferiu dois socos em sua boca, ficou em pé na cama onde estavam e a chutou várias vezes na barriga.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher já teria sido agredida anteriormente. A delegada Teresa Damasceno, responsável pelo inquérito policial, relata que a vítima também havia sido ameaçada pelo suspeito.

Após as agressões, a vítima aproveitou o momento em que o companheiro saiu para o trabalho e foi até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Contagem. “A equipe policial foi imediatamente ao endereço do casal e localizou o homem já saindo com malas, com a intenção de fugir”, conta a responsável pelo caso.

Durante a prisão, o suspeito negou os fatos. Em depoimento, ele alegou que foi agredido pela vítima. Mesmo assim, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.

A previsão é que o inquérito seja concluído nos próximos dias. Ainda de acordo com a PCMG, mesmo com a prisão, foram requeridas medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da vítima.