Região Oeste de BH registra 90% da chuva esperada para todo o mês de março

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Após o temporal que atingiu Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (24/3), a Região Oeste já registrou 90% do total esperado para o mês de março. Segundo a Defesa Civil da capital, até o início da noite, a região havia acumulado 178,8 milímetros de chuva, perto da média climatológica mensal, que é de 195,5mm.

Nesta segunda-feira, o Barreiro registrou 44,4 milímetros de chuva, o que representa 22,5% do total previsto para Belo Horizonte. Devido ao volume de água, ruas e avenidas da região ficaram alagadas. Vídeos compartilhados por moradores nas redes sociais mostram enxurradas invadindo as vias, com destaque para os bairros Tirol e Vale do Jatobá.

As imagens mostram ruas e calçadas cobertas por água lamacenta. Na Avenida Senador Levindo Coelho, o volume e a altura da enxurrada ultrapassaram as rodas dos carros, arrastando lixo e motocicletas.

Um vídeo registrado no Vale do Jatobá mostra um homem sendo derrubado pela correnteza e lutando para se manter em pé. No mesmo bairro, outro registro mostra um motoboy tentando resistir à força das águas. Já no Bairro Mangueiras, também no Barreiro, um morador filmou a Rua Coroa de Frade sendo tomada pela enxurrada.

Na Avenida Bráulio Gomes Nogueira, no Tirol, duas adolescentes, de 14 e 15 anos, foram arrastadas pela correnteza enquanto tentavam atravessar a rua. Elas estavam a caminho de pegar a van que as levaria para a escola. As jovens, que são primas, foram levadas por cerca de 50 metros e acabaram ficando embaixo de um caminhão.

Confira o acumulado de chuva em março, até as 18h30 desta segunda-feira (24/3)

Barreiro: 148,1 (75%)

Centro-Sul: 85,6 (43,3%)

Hipercentro: 90,8 (46%)

Leste: 52,2 (26,4%)

Nordeste: 63,0 (31,9%)

Noroeste: 133,6 (67,6%)

Norte: 53,0 (26,8%)

Oeste: 178,8 (90,5%)

Pampulha: 80,4 (40,7%)

Venda Nova: 86,6 (43,8%)

Recomendações durante a chuva

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.