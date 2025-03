Chuva em BH: adolescentes são arrastadas por enxurrada no Barreiro

Duas adolescentes, de 14 e 15 anos, foram arrastadas por cerca de 50 metros, em uma enxurrada no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, nesta segunda feira (24/3). Geovanna Emanuelly Rodrigues Souza, de 15, e a prima Raphaela Vitoria de Oliveira Moura, de 14 anos, ficaram presas embaixo de um caminhão.

Geovanna foi resgatada por motociclistas e teve ferimentos leves. Já Raphaela ficou submersa, sem respirar por mais de cinco minutos. Ela foi encaminhada para a UPA Barreiro, onde teve de ser reanimada e transferida em estado grave para o Hospital João XXIII.

As duas jovens seguiam pela Avenida Bráulio Gomes Nogueira para pegar a van escolar. "Nós não temos muito suporte, a van escolar não entra na nossa rua. As meninas fazem o trajeto juntas até um ponto combinado, para conseguirem pegar o veiculo e ir para a escola", declarou Dilene Souza Alves de Sousa, mãe de Geovanna e tia de Raphaela.

As primas caminhavam de mão dadas, por volta das 12 horas, pela via. Segundo informações da Policia Militar (PM), as duas escorregaram ao tentar atravessar a rua, sendo levadas pela correnteza por 50 metros, até ficarem presas no caminhão.

Geovanna conseguiu gritar por socorro e foi resgatada por motociclistas. Já a prima não conseguiu se desvencilhar do veículo e conseguiu ser resgatada por um policial militar que passava pelo local. A jovem foi entubada e está em estado grave no Hospital João XXIII.

De acordo com Dilene Sousa, a filha teve ferimentos leves e está muito abalada com o que aconteceu. "Elas são primas irmãs, criadas juntas, Geovanna está muito preocupada com a Raphaela".

A regional registrou 38 milímetros de precipitação entre 11h e 13h. A previsão para BH em março é de 197,5 mm. O Barreiro é a segunda região de BH onde mais choveu neste mês, considerando dados até 13h desta segunda, com acumulado de 141,2 mm. A regional fica atrás apenas da Região Oeste, onde o volume chegou a 171,6 mm.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice