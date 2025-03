Mulher é encontrada morta em presídio no interior de Minas

Uma das detentas do presídio de Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, foi encontrada morta na noite desse domingo (23/3). O caso ainda será investigado, mas é tratado como suicídio pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp).

A pasta confirmou que Izabelly Cristina de Campos Chaves, de 29 anos, foi encontrada morta em uma das celas da unidade prisional às 23 horas.

Policiais penais foram acionados por outras presas. Ela tinha tiras de lençol amarradas ao pescoço e à grade da cela. "Informações preliminares apontam que as próprias detentas, ao perceberem, tentaram socorrê-la, arrebentando a corda improvisada", informou a secretaria por meio de nota.

A equipe do Pronto Socorro Municipal foi acionada e constatou o óbito. As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil. Administrativamente, a direção do presídio abriu um procedimento de investigação para apurar internamente o ocorrido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Izabelly Chaves foi levada ao presídio de Presidente Olegário no dia 4 de dezembro de 2024.