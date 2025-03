Passageiros enfrentam alagamento em estação de metrô na Grande BH

Passageiros que chegavam e saíam da estação de metrô Eldorado, em Contagem, na Grande BH, precisaram caminhar em meio à água na tarde desta segunda-feira (24/3), que tomou conta de um dos túneis de acesso ao transporte, durante as fortes chuvas.

O temporal alagou os pontos de ônibus e o túnel de acesso à Rua Jequitibá, onde fica uma das entradas do metrô, obrigando os usuários a caminhar descalços e com as calças levantadas para evitar molhá-las.

Procurada pela reportagem, a Metrô BH, concessionária que administra o modal, informou que o sistema de drenagem foi projetado para o período chuvoso, mas o grande volume de água em pouco tempo sobrecarregou a estrutura. “A manutenção está atuando na solução da questão”, disse por meio de nota.

Chuvas em BH

Mais cedo, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta para precipitações fortes, com volumes que podem chegar a 30 milímetros. O aviso segue válido até as 8h desta terça-feira (25/3). Além do grande volume de água, a chuva vem acompanhada de raios e rajadas de vento de até 50 km/h.

Com a chuva ganhando força, o órgão reforça o aviso para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

O acumulado de precipitações no início desta tarde foi generoso, especialmente no Barreiro, que liderou o ranking de volume de chuva nas últimas duas horas com 48 mm, enquanto a regional Oeste veio logo atrás com 29,2 mm, conforme divulgado pela Defesa Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O total mensal de chuva até agora chega a 86,9% da média climatológica de março, que é de 197,5 mm, na regional Oeste, a líder em acumulado de precipitação. Seguido pelo Barreiro, com 141,2 mm, e Noroeste, com 129,6 mm.