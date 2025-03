MG: homem morre afogado enquanto nadava em açude de sítio

Um homem de 44 anos morreu afogado enquanto nadava em açude de um sítio, na tarde de domingo (23/3). O caso aconteceu na zona rural de Botelhos, no Sul de Minas Gerais.

A equipe de Poços de Caldas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada para o salvamento do homem e a equipe de resgate iniciou as buscas pelo homem com mergulho livre.

A vítima foi encontrada dentro do açude e teve o corpo retirado para as tentativas de ressuscitação cardiopulmonar. Depois de um tempo, ela foi levada à Santa Casa de Botelhos e o médico de plantão confirmou a morte.

Os proprietários do sítio informaram que o homem era um conhecido da família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo os bombeiros, não foi possível determinar o que causou o afogamento.