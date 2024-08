Jean Bruno da Silva Oliveira, de 27 anos, que estava foragido depois de escapar de uma viatura do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi recapturado. A prisão aconteceu nas proximidades da Via Expressa, onde a fuga aconteceu. O homem é acusado de homicídio qualificado e corrupção de menores.





A fuga aconteceu durante o remanejamento dos presos que saíram da Penitenciária de Três Corações, no Sul de Minas Gerais, para uma unidade da Grande BH – que não foi informada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG). O segundo preso, identificado como Gabriel Brenner Silva, foi localizado logo após a ocorrência.





Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento da fuga. Os homens, que estavam na parte de trás da viatura, conseguem abrir a porta e saem correndo pela avenida que está com o trânsito parado. Em seguida, os policiais penais saem armados do veículo e perseguem os detentos.





Enquanto estavam foragidos, um dos custodiados foi visto pulando o muro de uma casa no Bairro Petrolândia. Não há informação sobre possíveis vítimas.





Em nota, o Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais informou que os homens conseguiram romper as algemas e com o auxílio dos equipamentos de segurança que estavam nos seus pés, estouraram os cadeados da viatura e acessaram a via. Imagens enviadas ao Estado de Minas mostram um dos vidros do veículo quebrados.





De acordo com o Depen-MG, a situação será apurada administrativamente com objetivo de entender as circunstâncias e responsabilidades sobre o ocorrido. As polícias Militar e Civil foram acionadas e também atuaram na ocorrência.