Na noite de segunda-feira (7/10), uma idosa de 60 anos sofreu uma tentativa de homicídio no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. De acordo com o boletim de ocorrência, o ex-namorado da vítima, um homem de 44 anos, não aceitava o fim do relacionamento e, em um ataque de fúria, desferiu uma facada no rosto dela.

O boletim informa que a vítima já vinha sendo ameaçada de morte pelo suspeito. Ele invadiu a residência da idosa, quebrando a grade que protegia a entrada da casa. Dentro da residência, ele a atacou com uma faca, atingindo seu rosto.

Após o crime, o suspeito fugiu do local, mas a polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo ainda na mesma noite. A mulher foi socorrida e levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora, onde permanece internada.

O caso é investigado pela Polícia Civil.