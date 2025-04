MG: psicóloga é vítima de estupro coletivo em condomínio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Quatro vigilantes de um condomínio, de 33, 41, 44 e 48 anos, e um fotógrafo, de 28, são suspeitos de um estupro coletivo, na madrugada da última segunda-feira (7/4), no Bairro Spina Ville, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. A vítima é uma psicóloga, de 31.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar (PMMG), a mulher estaria em um evento em um bar, no Bairro Cascatinha, junto com duas amigas. As três consumiram bebida alcoólica, e nenhuma delas teria condições de dirigir. Um fotógrafo se ofereceu para levá-las em casa.

No trajeto do bar para a casa, a psicóloga ligou para um amigo, dizendo estar se sentindo mal. O homem se dirigiu, então, até o apartamento, encontrando o fotógrafo, a quem agradeceu a ajuda. Em retribuição, chamou um veículo de aplicativo, para levar o fotógrafo de volta ao bar.

O amigo colocou a psicóloga na cama e uma das amigas em outro quarto, saindo com a outra do grupo e deixando-a em sua residência.

Estupro coletivo

No entanto, pouco tempo depois, a psicóloga chamou a Polícia Militar, dizendo que havia sido estuprada. Os militares, então, ao chegar à casa, fizeram a verificação de câmeras de segurança do circuito interno do condomínio, e as imagens mostram o fotógrafo retornando em outro veículo à casa da psicóloga.

Ele estava acompanhado dos vigilantes. As imagens o mostram pulando o muro da casa. Um vigilante foi flagrado pegando uma escada em uma obra próxima e adentrando a casa da vítima.

Os outros três vigilantes, pelas imagens, entraram pela porta dianteira da casa, que tinha sido aberta. Eles permaneceram, segundo o BO, por duas horas dentro do local.

A vítima foi levada ao Hospital do Pronto Socorro de Juiz de Fora. A médica que a atendeu disse que ela tinha tido relações sexuais.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. O inquérito é presidido pela delegada Adriana Pereira, que expediu mandados de intimação e requereu exame pericial.

