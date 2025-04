Preso homem que teria abusado sexualmente das sobrinhas-netas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 50 anos, suspeito de estuprar quatro sobrinhas-netas com idades entre 13 e 16 anos, foi preso nessa segunda-feira (7/4) pela Polícia Civil de Caratinga, no Vale do Rio Doce.

A denúncia foi feita por uma escola de Raul Soares, via Ministério Público, e a investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Caratinga, com participação da Delegacia de Raul Soares.

As investigações foram possíveis porque duas das vítimas decidiram contar os abusos sofridos depois de assistirem a uma palestra sobre abuso sexual na escola. Elas procuraram a direção da instituição, contando o que haviam passado.

Segundo as vítimas, o suspeito aproveitou o fato de ser parente e ter uma certa liberdade com elas, para tocar nas partes íntimas das meninas. Quando as investigações tiveram início, os policiais descobriram que outras duas sobrinhas-netas também tinham sido abusadas.

As investigações apontaram que o homem havia morado em São Paulo, onde cometeu o mesmo crime, da mesma maneira, contra duas vítimas, razão pela qual teria fugido e voltado para Caratinga.

“As menores prestaram depoimento especial perante o Poder Judiciário, oportunidade em que relataram com riqueza de detalhes os abusos, sendo então levantada a possibilidade de uma quinta vítima de 12 anos, neta do investigado, fato que ainda está sendo apurado”, informa a delegada Nayara Travassos Costa Vasconcelos, que preside o inquérito.

A delegada pediu a prisão temporária do suspeito, diante do fato de que havia a possibilidade dele continuar praticando crimes da mesma natureza. O investigado chegou a fugir para Raul Soares, distante cerca de 70 quilômetros de Caratinga, onde a polícia conseguiu achá-lo e cumprir a medida judicial.