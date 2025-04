Protesto de agentes da segurança pública complica trânsito em BH

Uma manifestação dos Servidores da Segurança Pública de Minas Gerais provocou intenso congestionamento e bloqueios em vias centrais de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (8). O ato teve início na Praça Sete, no hipercentro da capital, onde os manifestantes interditaram completamente o cruzamento da Avenida Afonso Pena com as ruas Tupinambás e Espírito Santo, no sentido Mangabeiras.

Com a mobilização, o trânsito foi fortemente impactado nas principais vias de Belo Horizonte. A Avenida Afonso Pena, uma das mais importantes da cidade, ficou bloqueada, e o congestionamento se espalhou rapidamente para corredores como as avenidas Amazonas, do Contorno e nas imediações da Praça Raul Soares, onde o tráfego foi afetado gerando lentidão.

Agentes da BHTrans foram acionados para orientar os motoristas e sugerir rotas alternativas, mas os reflexos da manifestação afetaram grande parte da região central.

A manifestação cobra do governo estadual o cumprimento de acordos salariais firmados com a categoria. “O que exigimos é que ele cumpra a lei. Ao enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa em 2019 e depois vetar duas parcelas do acordo firmado em ata, além de descumprir o acordo, ele traiu a confiança da segurança pública, que jamais irá esquecer”, afirmou Marcelo Horta, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindep).

Durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizada em 18 de março, as entidades de classe denunciaram o descumprimento da Lei 24.260, de 2022, de autoria do deputado estadual Sargento Rodrigues, que obriga o envio ao Legislativo do índice da inflação acumulada até o fim de janeiro — índice esse que serve como base para a recomposição salarial.

O governo, no entanto, ainda não enviou oficialmente o número, mesmo com o percentual de 4,82% já divulgado pelo IBGE. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, a decisão visa evitar “falsas expectativas”, já que, em suas palavras, não há garantia de recomposição salarial em 2025, devido à permanência de Minas Gerais no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

O secretário ainda alegou que, apesar do superávit de R$ 5 bilhões anunciado este ano, os recursos são vinculados ao acordo com a Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho e não podem ser usados para pagamento da folha de pessoal. A justificativa foi contestada por representantes da segurança pública, que apontaram a legalidade da recomposição e a priorização de outros reajustes — como os 298% concedidos ao governador e seus secretários — enquanto a categoria acumula perdas inflacionárias de 44% e reajustes totais de apenas 30,01% nos últimos anos.

O deputado Sargento Rodrigues alertou que, caso o estado não cumpra a legislação, pode haver obstrução das pautas de interesse do Executivo no Legislativo. “Todos aqui sabem que conheço muito bem o regimento”, afirmou. Já o diretor do SindPúblicos, Ronaldo Machado, classificou o governo como um “desastre” e confirmou que a categoria deve intensificar as mobilizações.

“Este é o governo de falsas promessas e falta de valorização. Vamos continuar a nossa luta”, reforçou Marcelo Horta nas redes sociais. A mobilização desta terça foi marcada como o início de uma série de atos que podem se intensificar nos próximos dias, caso as reivindicações não sejam atendidas.