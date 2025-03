Moradores de Macacos convocam protesto contra portão de pousada

Moradores do distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vão realizar um protesto nesta quarta-feira (26/3) contra um portão e um muro de arrimo instalado por um dono de pousada, em uma estrada que dá acesso à Cachoeira do Morumbé. Os manifestantes vão concentrar-se em frente à igreja central, às 16h e vão seguir até à entrada do portão.





Os moradores alegam que a instalação tem prejudicado o trajeto dos locais e turistas que desejam ir à cachoeira. Segundo o presidente da Associação Comunitária de Macacos, Marcelo Bonfanti, o caminho existe há mais de 50 anos e é usado diariamente, principalmente por moradores de Mendes, uma das regiões do distrito.





Bonfanti conta que recebeu relatos de que durante à noite, a passagem não é possível. “Já aconteceu também de árvores caírem durante a chuva e as pessoas ficarem ilhadas lá dentro porque o portão estava fechado e não tinha saída”, conta.





O dono da pousada é o suiço Beat Christian Willi. Ainda de acordo com Marcelo, o portão foi instalado por Willi em 2022. O presidente da associação abriu um processo no Ministério Público nesse mesmo ano pedindo a retirada da intervenção. A ação ainda está tramitando.





“Falo com os moradores que a Justiça no Brasil é lenta mesmo, demora. O problema é que enquanto nada é feito, o portão continua lá, os problemas continuam acontecendo”, afirma Bonfanti.





Além do portão, outra queixa dos habitantes de Macacos é um muro de arrimo que está sendo feito pelo suíço. Marcelo relata a estrutura foi construído a cerca de 10 metros de distância do portão.

A construção, de aproximadamente 2m², está em uma distância inferior a 30 metros da borda da calha do leito do córrego Morumbé, área de preservação permanente Reprodução / Acervo Pessoal







O representante fala que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima (SEMAM) notificou e multou Beat pela “obra irregular”, impossibilitando-o de continuar com as intervenções. De acordo com a notificação, o Departamento de Fiscalização Ambiental (DPA/SEMAM) foi ao local nos dias 24 e 30 de janeiro deste ano.





O DPA constatou que a construção, de aproximadamente 2m², está em uma distância inferior a 30 metros da borda da calha do leito do córrego Morumbé, área de preservação permanente. Nenhuma autorização para intervenção ambiental foi apresentada pelo dono.





Cerca de 60 pessoas devem fazer parte da manifestação. Marcelo Bonfanti destaca que será uma atividade pacífica que visa, sobretudo, chamar a atenção de autoridades locais para o que está acontecendo em prol da preservação ambiental.





Controle do lixo





Em entrevista ao EM, o suíço alega que colocou o portão para manter um controle, “já que os turistas que visitam as cachoeiras deixam muito lixo na região e também houve aumento de insegurança no local”.

No entanto, para Bonfanti, o motivo não justifica o portão: “Não é proibindo as pessoas de acessarem os lugares que vamos resolver essa questão da limpeza. É com conscientização que se resolve e não prejudicando os turistas”, defende.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos