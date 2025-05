Motorista morre em batida entre carro e caminhão carregado com melancia

Um motorista, que não teve a idade divulgada, morreu em um acidente entre carro e caminhão carregado com melancia na manhã desta quinta-feira (8/5), na rodovia BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas no quilômetro 474 e encontraram o caminhão tombado à margem da rodovia. O motorista foi encontrado fora do veículo e já sem vida.

No carro, havia cinco ocupantes, sendo duas crianças. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

De acordo com os militares, o veículo de passeio seguia na pista no sentido Montes Claros no mesmo sentido do caminhão, quando houve a colisão e, logo depois, o tombamento do caminhão que estava carregado de melancias.

Até por volta das 11h30, a rodovia não foi interditada visto que os veículos estão fora da pista aguardando trabalhos periciais.



