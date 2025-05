Suspeito de matar ex-marido de atual companheira é preso na Bahia

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 29 anos, investigado por homicídio ocorrido em Belo Horizonte, foi localizado em Porto Seguro, na Bahia, e preso pela Polícia Civil. A ação foi divulgada pela corporação nesta quinta-feira (8/5).

Segundo a PC, o suspeito foi localizado na terça-feira (6/5). Ele é investigado pelo homicídio do ex-marido da atual companheira dele, ocorrido em janeiro deste ano no bairro Tupi B, Região Norte de Belo Horizonte. O homem preso no estado baiano permanece custodiado em Porto Seguro.

Um segundo suspeito de envolvimento no crime foi preso pela polícia mineira, no dia 12 de março deste ano, em Belo Horizonte.

O crime

Segundo a investigação, a vítima, um homem de 35 anos, estava na porta de uma oficina, onde também estavam outras pessoas, quando foi abordada pelos dois suspeitos em uma motocicleta. Depois de atirarem contra a vítima, os homens fugiram. A vítima foi socorrida, mas morreu durante atendimento.

De acordo com levantamentos realizados pela equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), o suspeito preso na Bahia cometeu o crime motivado por ciúmes, visto que a vítima era ex-marido da atual companheira dele.

Na residência do investigado foram localizadas a arma de fogo, a motocicleta e as vestimentas usadas no homicídio.

O inquérito instaurado para apurar o crime está em fase de conclusão.