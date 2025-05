Incêndio destrói quatro veículos em oficina de Juiz de Fora

Um incêndio atingiu uma oficina automotiva na Rua Francisco Valadares, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na noite dessa quarta-feira (7). Quatro veículos foram destruídos pelas chamas. No momento do incêndio, cerca de 40 automóveis estavam estacionados no interior do galpão, que tem aproximadamente 2 mil metros quadrados.

De acordo com moradores da região, o fogo começou por volta das 21h05, quando labaredas foram vistas saindo de uma das áreas do imóvel. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e atuou por cerca de uma hora para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outros veículos e estruturas do galpão.

As equipes realizaram entrada forçada utilizando ferramentas de arrombamento, isolaram a área de risco, removeram veículos próximos à zona quente e iniciaram o combate direto e indireto ao incêndio. Após a extinção do fogo, foi feito o rescaldo para garantir a segurança do local.

Segundo avaliação preliminar dos bombeiros, a provável causa do incêndio foi um curto-circuito na instalação elétrica do imóvel. Ninguém ficou ferido.