Incêndio criminoso em escola suspende aulas nesta segunda (5)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um incêndio criminoso na noite desse domingo (4) destruiu o almoxarifado da escola municipal Vereador Carlindo Nascimento Gaia, localizada no bairro Cohab, em Três Marias, na Região Central de Minas Gerais. As aulas desta segunda (5) foram suspensas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a corporação foi acionada ontem por volta de 21h30. Dois adolescentes, ambos de 14 anos, pularam o muro da instituição e atearam fogo na escola.

Os bombeiros gastaram dois mil litros de água para debelar as chamas. O fogo que já estava sendo contido por populares, que arrombaram o portão da escola. Não houve vítimas.

O incêndio ocorreu em um único cômodo utilizado como almoxarifado, contendo produtos de limpeza, livros e outros materiais. Houve danos estruturais no cômodo, estruturas de madeiras e reboco das paredes vieram parcialmente abaixo.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os adolescentes arrombaram o almoxarifado para subtrair itens armazenados no local e, em seguida, atearam fogo no cômodo. Os suspeitos foram localizados e encaminhados à delegacia, onde são ouvidos na presença de seus representantes legais. A ocorrência encontra-se em andamento.

De acordo com a Prefeitura de Três Marias, a Secretaria de Educação do município acompanha o caso e está tomando as devidas providências