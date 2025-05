BH: emboscada após golpe pode ter levado comerciante a ser morto a tiros

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de um comerciante de 44 anos que morreu a tiros na noite desse domingo (4/5). Ele pilotava uma moto e foi executado depois de discutir com o motorista de uma caminhonete, no bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte. As suspeitas variam entre uma emboscada por tentativa de golpe e briga de trânsito.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que um morador da região encontrou o corpo do homem caído no chão. Aos militares, ele contou que ouviu uma discussão e disparos de arma de fogo na rua, mas não viu o possível autor.

A esposa da vítima relatou aos policiais que acredita ter havido uma emboscada após uma tentativa de golpe. Segundo ela, o marido recebeu um pedido de picanha no comércio e um motociclista foi até o local para buscar o produto. No entanto, ele se recusou a entregar, já que o pagamento não havia sido feito. A esposa ainda contou que ouviu o marido dizer que não era bobo, que não cairia no golpe e que “correria atrás”.

Imagens de câmeras de segurança levantam uma segunda suspeita para o crime. Conforme registros, os registros mostram a vítima pilotando a moto na entrada da rua em que foi encontrada, enquanto o veículo estava emparelhado com uma caminhonete.

Após a passagem da vítima e suspeito pelas câmeras, segundo a PM, é possível ouvir uma briga entre os motoristas e, na sequência, três tiros.

A perícia constatou que os disparos atingiram o pescoço e o braço direito do homem, com projéteis de calibre 380 milímetros. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) André Roquette e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou localizado. O caso segue sob investigação da 4ª Delegacia Especializada de Homicídios em Belo Horizonte.

