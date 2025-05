Motorista invade cruzamento, bate em outro carro e deixa uma pessoa ferida

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma mulher ficou ferida depois que o carro em que estava foi atingido por um veículo na noite desse sábado (3/5). O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Celso Abrão e Alvarenga Peixoto, no Bairro Platina, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do segundo veículo invadiu o cruzamento e colidiu com o carro em que a vítima estava. Com o impacto da batida, o carro foi lançado contra a calçada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e realizou os primeiros atendimentos médicos. A mulher foi levada até o pronto socorro da cidade.

Já os dois motoristas tiveram ferimentos leves. Eles não precisaram de atendimento médico.

Ainda de acordo com a corporação, houve vazamento de óleo de motor. Por isso, o local foi interditado até que os riscos fossem extinguidos.