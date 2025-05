Volta para a casa tem trânsito intenso em rodovias da Grande BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A volta para a casa do feriado prolongado de 1º de Maio está mais devagar na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trechos de retenção foram registrados na BR-040, sentido Rio de Janeiro-BH, e na BR-381, sentido São Paulo à capital mineira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego é intenso entre o Trevo de Ravena e a Unidade Operacional da corporação, em Sabará. O congestionamento na Fernão Dias chegou a 10 quilômetros na região.

Já em Betim, no sentido Belo Horizonte, conforme a Arteris, concessionária que administra a via, há registro de lentidão na altura dos quilômetros 497 e 489. Em Brumadinho, a rodovia ficou interditada por, pelo menos, 6 horas depois que um caminhão tombou na pista. O congestionamento no trecho chegou a 6km. No início desta noite, as pistas foram liberadas.

Na BR-040, a PRF também registrou pontos de trânsito intenso entre o Jardim Canadá e o Viaduto do Mutuca, em Nova Lima. No entanto, de acordo com a corporação não há indícios de interdições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia