Corpo de homem é encontrado com mãos amarradas e sinais de tortura em BH

O corpo de um homem, por volta dos 25 anos, foi encontrado baleado, com sinais de tortura e com as mãos amarradas próximo a um campo de futebol no bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (4/5).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o vigia de uma obra nas proximidades do local escutou disparos de arma de fogo, quando estava no contêiner onde dorme. Ele optou por não ver o que tinha acontecido no momento e encontrou o corpo na manhã de hoje.

O corpo foi levado sem identificação ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. Até o fechamento da ocorrência, a PM não havia conseguido informações sobre a identificação da vítima ou a motivação do crime, nem de suspeitos.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para a ocorrência, realizou pericia e investiga o caso.