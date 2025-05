Enfermeira é presa ao agredir ex com unhadas no interior de Minas

Um comerciante de 51 anos foi agredido com unhadas pela ex-esposa, de 53, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, nesse sábado (3/5). Segundo informações, a mulher não aceitava a forma como o relacionamento acabou.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que a mulher, que é enfermeira, foi até o trabalho do ex e chamou um funcionário. No entanto, quando saiu do local para ir ao açougue, foi seguido pela mulher.

No local, a mulher proferiu xingamentos e o atacou com unhadas no peito, resultando em escoriações. O homem, então, deixou o açougue para interromper as agressões e acionou a polícia. Os militares foram até a casa da enfermeira, que confirmou as agressões e foi presa em flagrante por lesão corporal.

Um colega de trabalho do comerciante teve os pneus de seu carro furados com pregos e acredita que a mulher quis atingir o veículo do ex-companheiro, mas se confundiu.