Casa fica destruída por incêndio em cidade do Norte de Minas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para extinguir um incêndio em uma casa no Bairro São Francisco, em Januária, no Norte de Minas. O incêndio aconteceu na noite desse sábado (3/5). Ninguém ficou ferido.

No local, os militares encontraram muita fumaça saindo do imóvel. Depois de uma avaliação, os bombeiros começaram o trabalho para debeladas as chamas.

O fogo atingiu dois dos quatro cômodos da residência. Conforme os bombeiros, a sala e a cozinha foram tomadas pelo incêndio.

Após 40 minutos de combate, o incêndio foi controlado, evitando sua propagação para outras áreas do imóvel. No entanto, apesar da resposta rápida, o telhado desabou sobre as áreas mais afetadas. No restante da casa também foram registrados danos na estrutura.

No momento do início do incêndio não havia pessoas na residência. Segundo informações, um homem residiria no imóvel. Ainda não se sabe o que teria motivado o incêndio.

