BH é a 5ª capital com melhor índice de desenvolvimento socioeconômico

Belo Horizonte está na 5ª posição entre as capitais com melhor desenvolvimento socioeconômico do Brasil. O levantamento se baseia em um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que desde 2008 acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros em três áreas: Emprego e Renda, Saúde e Educação.

A instituição divulgou nesta quinta-feira (8/5) o resultado da pesquisa. Com base em dados oficiais referentes ao ano de 2023, esta edição analisou 5.550 cidades, que respondem por 99,96% da população.

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) retrata com mais precisão a realidade brasileira, contemplando problemas históricos e novos desafios emergentes. Foram revisados parâmetros, peso de cada área e metas. Os três indicadores (Emprego e Renda, Saúde e Educação) variam de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento socioeconômico.

Por meio da pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores. Tanto a avaliação geral quanto as análises dos indicadores são classificadas em quatro conceitos: entre 0 e 0,4 (desenvolvimento crítico); entre 0,4 e 0,6 (desenvolvimento baixo); entre 0,6 e 0,8 (desenvolvimento moderado); e entre 0,8 e 1 (desenvolvimento alto).

A análise aponta que 99% dos municípios registraram avanço no índice geral até 2023. A média nacional foi de 0,6067 pontos, referente a desenvolvimento moderado. Os três municípios mais bem avaliados pelo estudo foram Águas de São Pedro (SP) - 0,8932 ponto; São Caetano do Sul (SP) - 0,8882; e Curitiba (PR) - 0,8855 ponto. Nas últimas colocações aparecem Ipixuna (AM) – 0,1485 ponto; Jenipapo dos Vieras (MA) – 0,1583 ponto e Uiramutã (RR) – 0,1621 ponto.

Já entre as cinco capitais com melhores resultados no IFDM, o primeiro lugar é ocupado por Curitiba (0,8855), seguida por São Paulo (0,8271) e Vitória (0,8200). BH aparece na sequência, com pontuação de 0,8063, e em 11º lugar no ranking estadual.

Pontos de atenção

Segundo a especialista em Estudos Econômicos da Firjan, Glenda Neves Lino, a capital mineira apresentou uma evolução de 2013 para 2023 nas vertentes de Educação e Saúde, e estabilidade Emprego e Renda. A cidade recebeu os seguintes valores em cada indicador: 0,7684 (Educação), 0,7331 (Saúde) e 0,9175 (Emprego e Renda). Ela diz que não é possível dizer o que justifica a posição de BH, mas há pontos que merecem atenção e podem ter “derrubado” a pontuação.

“Dentro do Emprego e Renda é a questão do desligamento de voluntários que tem um nível abaixo de outros indicadores. Em Educação, um dos gargalos é a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos finais. Para a Saúde, o gargalo é a cobertura vacinal, que não está satisfatória, e as internações por condições sensíveis ao atendimento básico”, explica a especialista.

Por outro lado, Glenda destaca a queda no índice de abandono escolar no nível fundamental e no número de internações por saneamento básico inadequado como aspectos de evolução quando comparados ao cenário de 2013, ano utilizado como base pela Firjan.

Veja o top 10 entre as capitais

1º - Curitiba (PR) – 0,8855 ponto

2º – São Paulo (SP) – 0,8271 ponto

3º – Vitória (ES) – 0,8200 ponto

4º – Campo Grande (MS) – 0,8101 ponto

5º – Belo Horizonte (MG) – 0,8063 ponto

6º – Rio de Janeiro (RJ) – 0,7933 ponto

7º – Cuiabá (MT) – 0,7922 ponto

8º – Palmas (TO) – 0,7889 ponto

9º – Goiânia (GO) – 0,7865 ponto

10º – Florianópolis (SC) – 0,7733 ponto

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice