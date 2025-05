Vídeo: motociclista avança 'pare' e é atropelado por ônibus em Minas

Um motociclista morreu atropelado por um ônibus do transporte público de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite dessa segunda-feira (5/5). A vítima não respeitou a parada obrigatória.



O caso aconteceu no Bairro Osvaldo Rezende, na Região Central da cidade. No vídeo, é possível ver quando o motociclista avança o "pare" no cruzamento da Rua Indianópolis com a Avenida Paes Leme.



Ele chega a jogar a moto no chão quando percebe o ônibus se aproximando, mas como estava muito perto do coletivo, é atropelado, mesmo fora do veículo.



O homem chegou a ser socorrido por equipes dos bombeiros. Porém, mesmo com tentativa de reanimação por cerca de 20 minutos, não foi possível reverter a parada cardiorrespiratória.

A empresa São Miguel, responsável pela linha, afirmou por meio de nota que "o motorista do ônibus foi surpreendido pelo motociclista, que avançou a sinalização de parada obrigatória" e que ele mesmo acionou socorro.