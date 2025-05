"Conheço coronéis", diz homem preso por atirar para o alto e desacatar PM

Um homem, de 49 anos, foi preso por realizar disparos de arma de fogo, porte ilegal, desacato e conduzir veículo sob influência de álcool na madrugada desta quarta-feira (7/5), no Bairro Fazenda, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias de que o motorista de uma caminhonete branca atirou três vezes para o alto. O suspeito foi encontrado dentro do veículo em uma rua do Bairro Liberdade.

Durante revista ao homem, os militares encontraram um coldre na cintura dele. Questionado pelos policiais sobre onde estaria a arma de fogo, ele afirmou ter uma pistola 380 carregada com 14 cartuchos intactos dentro do carro. Além da arma descrita por ele, a polícia encontrou um cartucho deflagrado na porta do veículo do lado do motorista.

Durante a abordagem, o homem desacatou os policiais, os chamando de “palhaços e bando de otários”. O indivíduo ainda afirmou conhecer “coronéis e pessoas importantes” na corporação. Ele foi algemado e encaminhado para a delegacia.

O documento policial ainda narra que o homem demonstrava nervosismo, hálito etílico, olhos vermelhos, agitação e fala desconexa.

A caminhonete usada por ele e a arma foram apreendidas. O motorista não quis fazer o teste do bafômetro.