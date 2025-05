Mulher é assassinada por ex-companheiro por causa de cigarro de maconha

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, concluiu o inquérito que investigou o feminicídio de uma mulher de 39 anos, ocorrido no última dia 23 de abril, no Bairro São Judas II. A vítima foi encontrada morta dentro de casa, para onde havia se mudado um dia antes.

De acordo com a delegada Francielle Drummond, o autor, um homem de 20 anos, confessou o crime e foi indiciado. Ele usou um fio de geladeira para matar a vítima esganada. O exame pericial revelou, ainda, que havia sinais de violência e uso de força física contra o corpo.

A mulher foi encontrada com o fio enrolado no pescoço e a cabeça dela estava coberta por panos. A geladeira estava apoiada no corpo da vítima.

O crime, segundo a delegada, foi motivado por um desentendimento entre o autor e a mulher. Depois de beberem juntos, a vítima acendeu um cigarro de maconha, mas se recusou a dividi-lo com o homem, que se revoltou.

As investigações revelaram ainda que autor e vítima tinham tido um relacionamento amoroso anteriormente. Nesse período, houve um registro de boletim de ocorrência, em 2023, em que a mulher acusa o autor de importunação sexual.

“Embora o suspeito tenha confessado o crime e alegado não ter tido a intenção de matar, os indícios apontam para um crime brutal e com sinais claros de violência. A investigação também considera o histórico entre vítima e investigado, o que pode configurar violência de gênero”, explica a delegada.

Prisão

Depois de cometer o crime, o autor fugiu em direção à linha férrea. No entanto, foi localizado e preso em flagrante, com auxílio da Guarda Municipal de Montes Claros. No interrogatório, ele confessou o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O indiciamento, segundo a delegada é por crime de feminicídio. O autor está preso preventivamente.