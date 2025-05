BH registra sensação térmica de 3ºC nesta quarta (7/5)

A quarta-feira (7/5) será de temperatura amena e céu nublado em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima registrada na capital foi de 15ºC e a máxima prevista é de 26ºC. A umidade relativa do ar fica na casa dos 40% na parte da tarde.

A temperatura é baixa em BH, especialmente nas primeiras horas do dia e à noite. Na Estação Mangabeiras, no Centro-Sul da capital, a temperatura mínima foi de 16°C às 5h30. Na Estação Cercadinho, Oeste de BH, a temperatura mínima foi de 15°C com sensação térmica de 3°C às 6h. Na Estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 17,2°C com sensação térmica de 17,5°C às 6h.

Previsão em Minas

Nesta quarta-feira (7/5), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em todas as regiões de Minas em virtude da presença de uma massa de ar frio.

O efeito dos ventos marítimos que chegam do oceano Atlântico Sul em direção ao continente contribui para maior cobertura de nuvens e chuvisco e/ou chuva leve nos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

O céu fica parcialmente nublado com nevoeiros ao amanhecer no Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Centro. Nas demais regiões mineiras, o céu fica claro a parcialmente nublado.

A massa de ar frio enfraquece, mas ainda deixa a temperatura amena ao amanhecer e à noite em grande parte do estado. A temperatura mínima registrada em Minas ficou em torno de 8°C no Sul, e a máxima prevista é de 33°C no Norte do estado.