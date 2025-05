Feira do Vale do Jequitinhonha comemora seus 25 anos no campus da UFMG

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

De segunda-feira (5/5) a sábado (10/5), a Praça de Serviços da UFMG, na Pampulha, vai se transformar em espaço de trocas culturais. A Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha comemora 25 anos, reafirmando seu papel de valorizar a arte popular mineira.

Criada no início dos anos 2000 para impulsionar ações de geração de emprego e renda, seu propósito é acolher a produção artesanal do Jequitinhonha, região com expressiva riqueza cultural e marcada por profunda desigualdade social.

O evento integra o programa de extensão Polo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha. “Para a UFMG, a feira representa a possibilidade de manter a sustentabilidade de um projeto de extensão. Para os artesãos, é uma alegria e a possibilidade de ter local apropriado para vender seus produtos”, comenta Sérgio Diniz, coordenador do evento.

Esta 24ª edição tem valor afetivo especial, pois estão de volta artesãos que se ausentaram no passado por questões pessoais. Serão cerca de 100 participantes, representando 55 associações de 27 municípios.

Cerâmica do Vale Jequitinhonha é um dos destaques da feira de artesanato realizada no campus da UFMG, na Pampulha Foca Lisboa/divulgação

O coordenador destaca o respeito à diversidade dos saberes e expressões artísticas dessas comunidades. “Não interferimos em materiais ou técnicas. A maioria dos artesãos chega até nós por meio das prefeituras ou das próprias associações. Temos o cuidado de acolher tanto os que retornam quanto os que estão conosco há muitos anos”, afirma.

Sempre realizada na UFMG, a exposição impacta diretamente a vida dos participantes. “Fazemos um apanhado das vendas e sabemos que são boas”, observa Diniz.

Na agenda, também se destacam apresentações de teatro com temáticas ligadas ao Jequitinhonha e shows musicais que transmitem tradições da região.

“Vamos fazer homenagem às coordenações que nos antecederam, ao mestre Gilson Menezes, de Itaobim, que trabalha com taboa, fibra que nasce nas margens dos rios, e ao mestre Geraldo, de Capelinha, que produz instrumentos musicais”, informa Diniz.

Ao longo dos anos, foram promovidos encontros acadêmicos e oficinas ministradas pelos próprios artesãos, além da concessão de títulos de mestre a artífices.

De acordo com Diniz, ao completar 25 anos, o evento se afirma como território de pertencimento que atravessa gerações, articulando saberes populares, memórias e lutas.



FEIRA DE ARTESANATO DO VALE DO JEQUITINHONHA

De segunda (5/5) a sexta-feira (9/5), das 9h às 18h; sábado (10/5), das 9h às 14h. Praça de Serviços do campus da UFMG (Avenida Antônio Carlos, 6.627, Pampulha). Entrada franca.

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA (5/5)

12h30: “Dignidade”. Show de João de Ana

e Marcelo Fonseca (violino e vocais)

TERÇA (6/5)

12h30: “Chuá!”. Com Insensata Cia de Teatro

QUARTA (7/5)

12h30: Sarandeiros

16h30: Homenagem a mestres e ex-coordenadores da feira

17h30: Lançamento do livro “Trilhos arrancados”, de Marcelo Giffoni. Exibição do filme “

Estrada natural”, de Emerson Penha

QUINTA (8/5)

12h30: “Três contos de amor”, espetáculo

teatral de Bianca Freire

SEXTA (9/5)

12h30: Show de Neltinha Oliveira

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria