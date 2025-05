Trabalhador é resgatado desorientado após inalar gases tóxicos

Um trabalhador precisou ser resgatado pelos bombeiros depois de ficar preso em um reservatório de água e desmaiar devido à inalação de gases tóxicos. Ele realizava um serviço de pintura na parte interna da estrutura quando perdeu a consciência. O caso aconteceu em uma indústria de laticínios, na estrada Andradas-Cocais, no Sul de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado no período da tarde, depois que o homem e um colega passaram mal devido às substâncias componentes das tintas utilizadas no local e acumuladas dentro do reservatório, com aproximadamente 18 metros de altura.

O colega conseguiu sair sozinho da estrutura, mas o outro trabalhador permaneceu no fundo do reservatório, desorientado e sem forças para retornar à superfície. De acordo com os bombeiros, nenhum dos dois utilizava Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR), o que contribuiu para a intoxicação e a rápida perda de consciência.

Conforme os registros, os bombeiros usaram EPRs com cilindro de ar comprimido e equipamentos de segurança do trabalho em altura para atender a ocorrência e encontraram o trabalhador consciente no fundo do tanque, porém desorientado. Ele foi içado até o topo da estrutura, onde a equipe aguardava para retirá-lo do ambiente contaminado.

O Corpo de Bombeiros ressalta a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, principalmente em ambientes confinados. “A prevenção é essencial para evitar acidentes como este”, informa.



