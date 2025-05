Bombeiros debatem emergência climática e prevenção de desastres em BH

Nesta terça-feira (6/5) teve início o Encontro da Comunidade Operacional de Bombeiros (Ecobom) 2025, um dos maiores da categoria no Brasil. O evento é organizado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e vai até quinta-feira (8/5) na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. No ano em que o Brasil sedia a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o Ecobom 2025 escolheu o tema “extremos climáticos”.





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou da abertura do evento. Ao longo dos três dias de programação, autoridades governamentais, instituições acadêmicas, representantes dos setores público e privado, brigadistas, engenheiros, profissionais da saúde, da segurança pública e da educação vão palestrar.





Extremos climáticos

Por extremos climáticos e/ou meteorológicos entende-se que se tratam de situações em que secas prolongadas, chuvas torrenciais e ondas de calor, por exemplo, acontecem em um volume acentuado e fora dos níveis considerados normais.





São os militares do Corpo de Bombeiros que estão na linha de frente no combate aos desastres naturais, que acontecem com cada vez mais frequência no Brasil.

"As chuvas têm sido cada vez mais intensas em algumas regiões, cidades que sofrem com enchentes e inundações, além do período de seca. No último ano, tivemos um recorde de chamados para o atendimento a incêndios em vegetação que muitas vezes pode acometer unidades de conservação ambiental", explica o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do CBMMG.





Dados do CBMMG revelam que entre 2021 e 2025 o tipo de ocorrência mais registrado foi o de incêndio em lote vago em área urbana, com 36.034 casos. Em seguida, aparecem os incêndios em área urbana não protegida (19.344) e os incêndios em pasto (12.839). Esses três tipos somam mais de 68 mil registros, evidenciando a prevalência de focos de fogo em ambientes urbanos e rurais sem proteção legal.

O ano de 2021 concentrou a maior parte dessas ocorrências, com redução gradual nos anos seguintes. Entre os tipos menos recorrentes estão os incêndios em canavial (113), em produção agrícola (132) e em áreas rurais pertencentes a órgãos públicos (294).

Também chamam atenção os 3.859 registros de inundações, alagamentos e enxurradas, além de 153 casos de deslizamentos ou soterramentos. Apesar da predominância de incêndios, os dados apontam para a diversidade de ocorrências ambientais enfrentadas pelo CBMMG, o que reforça a importância de ações preventivas em áreas urbanas e rurais de Minas Gerais.

A tenente-coronel Karla Lessa Alvarenga Leal é vice-presidente da Comissão do Ecobom e ressalta a importância de se discutir o tema. "No estado de Minas Gerais, nós temos um histórico de um período chuvoso, onde nós temos alagamentos em várias cidades, algumas vezes com vítimas e o período seca com grandes incêndios em locais muitas vezes de proteção ambiental".

"É uma oportunidade da gente trocar experiências, partilhar conhecimento, dialogar com várias esferas, com representantes do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo palestrando no evento porque existe hoje, por exemplo, uma legislação em elaboração que prevê estabelecimento de algumas cidades com período de emergência climática de forma permanente", diz a coronel.





Participarão do Ecobom integrantes dos serviços de urgência e emergência do Estado, representantes das secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de Saúde (SES-MG), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), das polícias Militar (PMMG) e Civil (PCMG), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), integrantes do Movimento Maio Amarelo, ligas acadêmicas de cursos da área da Saúde, entre outros.





Programação

Neste mês é celebrado o Maio Amarelo, que conscientiza para a redução dos acidentes de trânsito, e, nesse contexto, o Ecobom promoverá o Desafio Estadual de Salvamento Veicular.





Funciona assim: equipes competidoras de bombeiros enfrentarão cenários que simulam situações reais de resgate de vítimas para aprimorar as técnicas de salvamento, com arbitragem da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento (Abres).





Outra competição promovida será a competição Bombeiro de Aço, conhecida por testar a resistência física dos militares, em um circuito que simula operações reais de resgate como combate a incêndios e salvamento, com obstáculos desafiadores.





A programação também inclui a exposição de viaturas e veículos antigos, apresentação de recursos e estandes educativos, demonstrações práticas, simuladores de capotamento, impacto, sono e embriaguez.





Investimentos e preparação





Segundo o Governo de Minas, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2024 foram adquiridos mais de 400 tipos de materiais e equipamentos operacionais para o CBMMG, totalizando mais de 1 milhão de itens entre bens de capital e de custeio, com um investimento superior a R$ 120 milhões. Além disso, o governo afirma que foram adquiridas 525 viaturas de bombeiros.





Em fevereiro, o governo afirma que o CBMMG recebeu dois helicópteros para reforçar o atendimento aeromédico e de emergência no estado.





Também há iniciativas de mitigação, como a Operação Alerta Verde, que busca identificar potenciais locais de risco, antes do período crítico de estiagem e já vistoriou 124.272 lotes vagos, desde a sua implementação em 2021. A ação busca identificar potenciais locais de risco, antes do período crítico de estiagem.

