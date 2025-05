Congresso na UFMG discute como ampliar índices de vacinação no país

Nos dias 7 e 8 de maio o campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai realizar o segundo Congresso brasileiro defesa da vacinação para discutir a reconquista das altas coberturas vacinais. De acordo com a universidade os objetivos do evento são apresentar o cenário da América Latina, do Brasil e de Minas sobre a cobertura vacinal, discutir sobre a classificação de risco para transmissão de doenças preveníveis por vacinas e discutir estratégias para melhorar a cobertura vacinal.

A palestra de abertura tem como tema central o cenário de cobertura vacinal nos ciclos de vida (Minas, Brasil e América Latina). Ainda na programação, haverá discussão sobre os temas: "Anvisa: aprovação de vacina para uso da população e fake news".

De acordo com a UFMG, o evento também promove o lançamento de uma revista com relatos de experiências bem-sucedidas de diversos municípios de Minas Gerais que contribuem para o alcance da meta de cobertura vacinal. "A intenção é de que os relatos das experiências de sucesso registrados na revista sirvam de inspiração às equipes de imunização, atenção primária e vigilância epidemiológica, para que possam aprimorar os processos de trabalho em imunização, aumentar as coberturas vacinais e reduzir o risco de transmissão de doenças preveníveis por vacinas", explica em nota.

A coordenadora do congresso e de diversas pesquisas sobre vacinação desenvolvidas na Escola de Enfermagem da UFMG, professora Fernanda Penido Matozinhos, ressalta que é um importante evento para discutir sobre os desafios e estratégias na produção e disseminação do conhecimento produzido na temática vacinação. “Para além do monitoramento, são imprescindíveis estratégias, como a discussão em eventos científicos para a melhoria dos indicadores de imunização e avaliação do impacto destas estratégias, comparando os indicadores de imunização antes e após as intervenções”.

O evento contará com a participação dos seguintes representantes:

Ministério da Saúde (Departamento do Programa Nacional de Imunizações - DPNI e Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS)

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)

Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Secretaria Estadual de Saúde, Fiocruz, dos conselhos municipais de saúde

Conselho de Secretários Municipais de Saúde

Pesquisadores, gestores, profissionais, professores e estudantes.

Dados sobre a vacinação

De acordo com a UFMG, em 2023, foram divulgados os resultados da pesquisa pioneira: "Estratégias para o aumento de coberturas vacinais em crianças menores de dois anos e adolescentes no estado de Minas Gerais", coordenada pela professora Fernanda Penido junto a pesquisadores do Observatório de Pesquisa e Estudos em Vacinação da Escola de Enfermagem da UFMG (OPESV - EEUFMG).

O estudo, que também teve a parceria da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (Superintendência de Vigilância Epidemiológica), foi constatado aumento de coberturas vacinais em crianças menores de dois anos e diminuição do risco para a transmissão de doenças preveníveis por vacinas no estado de Minas Gerais. O projeto tem como diferencial o monitoramento presencial trimestral, por meio de oficinas com referências técnicas em Imunização da SES-MG dos 853 municípios pertencentes às 28 Gerências/Superintendências Regionais de Saúde (GRS/SRS) do Estado.

Ainda segundo a universidade, um ensaio clínico comunitário, avaliando a situação antes e depois, analisou, nos anos de 2021 e 2022, dez imunobiológicos: Rotavirus, Meningococo C, Pneumocócica, Pentavalente (DTP/Hib/HB), Poliomielite, Tríplice Viral D1, Febre Amarela, Tríplice viral D2, Hepatite A e Varicela. Os resultados apontaram aumento da cobertura vacinal em todos eles. O maior percentual de aumento se deu com a vacina varicela (16,81%) e da vacina tríplice viral D2 (14,57%).

Em 2024, o estudo foi realizado com 922 adolescentes de Minas Gerais, de 9 a 19 anos, e constatou o fenômeno da "hesitação vacinal", que ocorre quando há atraso ou recusa da vacinação, apesar da disponibilidade nos serviços de saúde. 45,78% dos adolescentes afirmaram que já resistiram, tiveram medo ou dúvidas se deveriam se vacinar, e 21,33% já recusaram a administração dos imunizantes contra o papilomavírus humano (HPV) e a meningocócica ACWY.

No que diz respeito ao conhecimento dos adolescentes sobre vacinação, 55,21% afirmaram não ter conhecimento; 68,69% já receberam orientações sobre imunização na Unidade Básica de Saúde e 62,09% já receberam orientações na escola. Em relação à doença meningocócica ou sobre a vacina meningococo ACWY, 81,35% afirmam “nunca ter ouvido falar” e 43,64% nunca ouviram falar sobre o papilomavírus humano ou sobre a vacina HPV.

Outro estudo, coordenado pelo OPESV, que analisou o perfil clínico-epidemiológico do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais em MG (CRIE). Os resultados apontaram que foram atendidos no CRIE-MG 65.534 indivíduos, no período de junho de 2005 a abril de 2022. Dentre esses, 11.505 (35,12%) eram crianças entre zero e nove anos de idade, 1.943 (5,93%) adolescentes entre nove e 18 anos, 12.024 (36,71) adultos e 7.284 (22,24%) pessoas idosas com mais de 60 anos.

Em relação à população de crianças, a maioria (53,15%) do sexo masculino, brancos (60,93%) e com mediana de idade de 1 ano e meio. Dentre os adolescentes, 54,81% eram do sexo masculino, brancos, 449 (53,71%) e mediana de idade em torno de 12 anos. No grupo dos adultos, a maioria, 6.194 (51,51%), era do sexo masculino, brancos 445 (48,11%) e mediana de idade entre 42 e 49 anos. As pessoas idosas tiveram mediana de idade de 69 anos, prevalência do sexo feminino 3.997 (54,87%) brancas em 3.252 (66,69%) dos dados analisados.

No que diz respeito à indicação do imunobiológico especial (que não são oferecidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou são oferecidos para faixas etárias restritas, destinados a grupos com condições específicas de saúde ou exposição a riscos), observou-se a maior prevalência de “doença pulmonar crônica” nos grupos de criança, adolescente e idoso. Quanto ao diagnóstico clínico, para crianças, adolescentes e adultos, a categoria “outros” foi a de maior prevalência (29,47%; 32,73% e 22,80% respectivamente). Dentre os grupos criança e adolescentes, a categoria “doença do aparelho respiratório” foi a segunda mais prevalente e, no grupo adultos, a categoria “algumas doenças infecciosas e parasitárias” destacou-se. Além disso, no grupo idosos o diagnóstico clínico de maior frequência observado foi “doenças do aparelho respiratório”.

Quanto aos imunobiológicos mais administrados em cada ciclo de vida, a vacina Pneumococo 23 foi mais prevalente em adolescentes, adultos e idosos, alcançando em cada ciclo de vida, respectivamente, 30,74%, 34,92% e 63,58%. Em crianças, o imunobiológico mais prevalente foi Pneumo conjugada 7v, com 18,14%.

A professora Fernanda Penido enfatizou que os resultados do estudo favorecem o atendimento a populações vulneráveis e evidenciam a importância dos CRIE como serviço necessário para atender uma demanda crescente e diversificada de imunobiológicos especiais, principalmente na população com condições específicas.

Ela ressalta, ainda, que esses projetos pesquisa-intervenção, que aproximam a academia dos serviços de saúde, tiveram data para começar, em 2021, mas não têm dia para terminar, uma vez que favorecem o acompanhamento constante às equipes nos seus territórios, para reavaliação dos seus planos de trabalho de imunização e implementação de novas propostas de intervenção, conforme as especificidades e necessidades de cada um dos 853 municípios de Minas Gerais.

