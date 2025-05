Vídeo: gato preso em cano de PVC é resgatado por bombeiros

Um gato doméstico foi salvo no início da noite deste domingo (4/5), após passar cerca de 24 horas preso dentro de um encanamento residencial na Rua Ruth Brandão Azevedo, localizada no bairro San Genaro, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação de resgate mobilizou uma equipe especializada que, com o apoio dos moradores, conseguiu localizar e retirar o animal em segurança.

O chamado foi registrado por volta das 18h20. Ao chegarem ao local, os militares ouviram miados vindos de dentro de um cano de PVC com cerca de 75 mm de diâmetro, o que indicava o possível paradeiro do felino. Segundo os moradores, o pet havia desaparecido no dia anterior, aumentando a preocupação com sua saúde.

Diante da dificuldade de acesso, a equipe teve que realizar a abertura de parte da estrutura residencial, com autorização dos tutores, para alcançar o trecho do encanamento onde o animal estaria preso. A ação foi conduzida com extremo cuidado para evitar danos à rede hidráulica da casa e garantir a segurança do gato.

Com delicadeza, um dos militares conseguiu introduzir o braço no interior do cano e alcançar o bichano. O resgate foi concluído com sucesso: o gato, embora assustado e molhado, estava em boas condições e sem ferimentos visíveis.

O animal foi entregue aos donos, que agradeceram emocionados pela atuação precisa e cuidadosa da equipe.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos