Mulher gastou R$ 45 mil para se parecer com um gato

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A tiktoker australiana Jolene Dawson gastou aproximadamente US$ 8 mil (R$ 45 mil) em procedimentos para se parecer o máximo possível com um gato. Ela alargou as narinas e acentuou as maçãs do rosto, para lembrar o focinho de um felino.

No entanto, a jovem de 29 anos se arrepende dos procedimentos, dizendo sofrer com dolorosos efeitos colaterais. Ao longo de sua transformação, Dawson afirmou que seu corpo começou a "rejeitar" o preenchimento facial nas bochechas. Enquanto um procedimento de lifting com fios farpados foi tão doloroso que ela tentou remover os filamentos sozinha, deixando lesões e cicatrizes em suas bochechas.

“Isso sempre foi pensado como um golpe publicitário e eu optei por opções reversíveis porque sabia que não queria ficar parecendo um gato para sempre. No entanto, eu nunca poderia ter previsto a reação do meu corpo a esses tratamentos e a forma como isso mudou a composição da parte inferior do meu rosto”, disse a jovem em entrevista ao site Jam Press.

A jovem, que além de tiktoker é investidora de risco, afirmou que nunca se identificou como um gato. “Vou ser honesta com você e não quero admitir isso, mas eu só estava fazendo isso para chamar atenção”, confessou.

Ela refletiu que levou a busca pela fama longe demais, causando efeitos colaterais inesperados a seu corpo, como refluxo ácido extremo devido à migração do preenchimento pela cavidade nasal. “Achei que poderia ir um pouco mais longe”, lamentou.

Leia Mais Gato rejeitado por ser muito carinhoso ganha novo lar após disputa ‘acirrada’

Desde então, Dawson removeu todos os seus preenchimentos e implantes adicionais, dizendo estar "esperançosa" de estar se recuperando. Ela também contratou um terapeuta para ajudar a trabalhar sua "necessidade de validação na forma de atenção pública".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Tenho plena consciência de como isso foi idiota. Tenho sofrido muito por causa disso. Só quero desaconselhar qualquer procedimento experimental, e qualquer procedimento pelo motivo errado”, alertou a outros jovens.