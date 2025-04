Menino que encantou o TikTok morre aos dois anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Preston Ordone, de apenas 2 anos de idade, morreu após sofrer um acidente de carro, na última quinta-feira (24/4), na Louisiana, nos Estados Unidos. Ele era conhecido no TikTok por vídeos fofos divulgados pelos seus pais e ficou famoso como “garotinho ok baby”. Os pais estão internados em estado grave, conforme divulgado na conta da família no TikTok.

? original sound - Katelynn Ordone @kate_ordone This is the hardest post we could possibly make, finding words is still so hard.. We hope that you can help our family in any way possible in this hard time. It still feels so unreal… All your prayers, love and support is needed and appreciated. Thank you. #OkayBabyForever

"Esta é a publicação mais difícil que poderíamos fazer, encontrar palavras ainda é muito difícil... Esperamos que vocês possam ajudar nossa família de todas as maneiras possíveis neste momento difícil. Ainda parece tão surreal... Todas as suas orações, amor e apoio são necessários e apreciados. Obrigada. #OkayBabyForever", disseram familiares em um vídeo.

No TikTok, Katelynn Ordone, mãe de Preston, tem mais de 350 mil seguidores e mais de 160 mil no Instagram.

"Katelynn e a família nos pediram para fazer um vídeo para atualizar vocês e explicar o que aconteceu... Katelynn, Jaelan e Preston se envolveram em um acidente. Paisley, vocês sabem quem é Paisley, ela estava na escola na hora. Ela não estava no veículo. Ainda não sabemos todos os detalhes, mas a caminhonete deles desviou para a direita na saída da rodovia e bateu em uma árvore e, infelizmente, Preston não sobreviveu", explicaram no vídeo. Paisley é a filha mais velha do casal Katelynn e Jaelan, irmã de Preston.

"Katelynn e Jaelan estão gravemente feridos. Katelynn teve várias fraturas e uma concussão muito forte. Ela andou pela primeira vez hoje. Jaelan teve que passar por uma cirurgia de emergência em uma das pernas. Os dois estão em hospitais diferentes", pontuou a dupla.

"Preston foi retirado do veículo e levado para o hospital, e eles fizeram tudo que podiam. Eu só queria dizer que Preston causou um grande impacto em todos vocês. Ele fez as pessoas sorrirem, eu sei que vocês estão ansiosos por vê-lo todos os dias. E eu sei que no céu agora mesmo, se existe lama no céu, ele provavelmente está pulando e dançando nela. Sentiremos muita falta dele", disseram no comunicado.

Uma vaquinha online foi aberta para ajudar nas despesas médicas do casal e no funeral de Preston. Nos vídeos, a mãe sempre dizia para o filho não fazer algo e o bebê sempre dizia “OK”, mas, em seguida, ele fazia aquilo que tinha sido proibido.