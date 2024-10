A causa da morte da tiktoker Taylor Rousseau Grigg foi divulgada nessa quinta-feira (10/10). A morte da jovem de 25 anos foi anunciada pelo seu marido, Cameron Crigg, no último sábado. Um representante da família da influenciadora, que tinha mais de 1,4 milhão de seguidores no TikTok, contou que ela faleceu na sexta-feira, devido a complicações relacionadas à asma e à doença de Addison.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A doença de Addison ou insuficiência adrenal primária consiste na falência das glândulas suprarrenais, que são essenciais para o funcionamento do organismo. À Revista People, uma fonte contou que foram complicações decorrentes de um grave ataque de asma que levaram ao óbito.











Meses antes de morrer, Taylor publicou um vídeo onde contava sua luta contra uma doença rara e grave, sem dizer o nome do problema. "Uma garota disse que parecia que minha vida tinha sido drenada de mim. Honestamente, por um tempo, isso é verdade. Sinto que estou lutando pela vida todos os dias. Quando eu não sabia necessariamente o que havia de errado comigo, eu ficava na cama com dor, só desejando estar morta porque eu só queria que isso acabasse e eu não necessariamente me sinto assim agora”, disse na ocasião.





“Eu deveria estar no meu auge. Eu deveria ser capaz de andar até a caixa de correio ou correr. E essas são coisas que eu realmente não posso fazer agora”, lamentou no mesmo post.





No sábado, Cameron contou aos seguidores que a esposa tinha morrido, de forma “repentina e inesperada”. “Ninguém espera ter que lidar com esse tipo de dor e sofrimento, especialmente na nossa idade”, dizia a postagem emocional de Cameron. “No ano passado, Taylor lidou com mais dor e sofrimento do que a maioria das pessoas em uma vida. E, apesar disso, ela ainda foi uma luz e sempre trouxe alegria a todos ao seu redor”, escreveu.









Cameron e Taylor se casaram no ano passado. Ele contou que os órgãos seriam doados. “Mais do que tudo, Taylor gostaria de saber que ela continua salvando vidas de pessoas mesmo depois de partir deste mundo. E mesmo que seu corpo terreno possa ter falhado com ela, sua memória e vida serão carregadas para sempre. Ela não deve nada a ninguém. Mas ela gostaria que todos soubessem que ela está mais do que bem”, anunciou.





A família fez uma vaquinha para arcar com os custos de falecimento. Até a tarde de quinta-feira, mais de US$ 51 mil (R$ 287 mil) foram doados para a meta de US$ 100 mil (R$ 562 mil).