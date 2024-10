Os órgãos da tiktoker americana Taylor Rousseau Grigg, de 24 anos, serão doados a crianças, segundo confirmado pela imprensa local. A morte da jovem foi anunciada no último sábado (5/10), pelo marido da influenciadora, Cameron Crigg. Na ocasião, ele disse que a esposa morreu "inesperadamente" após sofrer durante um ano com uma doença misteriosa.





"Gostaríamos de compartilhar que os órgãos de Taylor serão doados para pacientes pediátricos. Taylor adoraria ouvir isso, pois ela sempre amou ajudar os outros quando podia”, anunciou a família à imprensa. No anúncio da morte, Crigg anunciou que o corpo de Taylor foi mantido "por máquinas para possibilitar que os órgãos [continuem] viáveis" para transplantes.













Ele também divulgou uma campanha de doação para arcar com os custos médicos e do funeral. "Ninguém espera ter de lidar com esse tipo de dor e desgosto, especialmente na nossa idade. No último ano, Taylor enfrentou mais dor e sofrimento do que a maioria das pessoas enfrenta em uma vida inteira. E, apesar disso, ela ainda é uma luz e sempre trouxe alegria a todos ao seu redor. Ela é a mulher mais corajosa e forte que eu conheço", escreveu.







A causa da morte não foi divulgada. Taylor tinha 1,4 milhão de seguidores no TikTok, onde compartilhava vídeos da rotina com o marido. Recentemente, ela publicou na plataforma que lutava contra uma doença há cerca de um ano, sofrendo com complicações desde o último mês de agosto.











“Estive doente durante todo o tempo que estive casada, e só descobri o que há de errado comigo este ano", contou em um vídeo. Ela ainda declarou que a doença foi consequência de ter vivido em ambientes de alto estresse. "De certa forma, estou sofrendo as consequências das minhas ações, por ter submetido meu corpo a mais do que ele aguentava”, disse.





Na ocasião, contou que não revelou o diagnóstico para não "abrir brechas para que as pessoas me digam o que fazer".