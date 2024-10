Taylor Rousseau Grigg, que fez sucesso no TikTok, morreu aos 25 anos de forma "repentina e inesperada", segundo o marido da jovem, Cameron Grigg. A informação foi compartilhada pelo companheiro da influenciadora nas redes sociais, neste sábado (5/10).

A causa da morte não foi revelada. No entanto, Cameron contou que a esposa "lidou com mais dor e sofrimento do que a maioria das pessoas na vida". "Ela é a mulher mais corajosa e forte que conheço, e a sua confiança no Senhor supera todas as outras circunstâncias que ela enfrentou, mesmo nas suas horas mais sombrias", disse. Grigg não informou qual era a doença de Taylor.

Ele também afirmou que os órgãos de Taylor serão doados. "Seu corpo terreno ainda está aqui conosco sendo administrado por máquinas para manter seus órgãos viáveis para doação. Mais do que qualquer coisa, a Taylor gostaria de saber que continua a salvar a vida das pessoas mesmo depois de ter partido deste mundo".

Na publicação, Cameron também pede ajuda para custear o funeral. De acordo com ele, os dois ficaram sem dinheiro após as inúmeras idas de Taylor ao hospital após o casamento. "Com isto ser tão repentino e inesperado, não temos nada financeiramente em ordem. A Taylor tem entrado e saído do hospital desde que nos casamos, o que afetou a nossa situação financeira, portanto não temos nenhum seguro". Com a ajuda de um amigo, ele abriu uma vaquinha para arrecadar o valor necessário.

Taylor contava com mais de 1,4 milhão de seguidores no TikTok e mais de 200 mil no Instagram. Nas redes, ela compartilhava momentos de sua rotina, vídeos de moda e maquiagem. Os fãs da influenciadora lamentaram sua morte.