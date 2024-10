Cinara Ribeiro lançou em 2015 o álbum "O samba mandou me chamar" e fundou o Bloco da Cinara, dois anos mais tarde, em Santa Tereza

Com 10 anos de carreira, a cantora e compositora Cinara Ribeiro vem passeando por diferentes estilos. Começou pelo samba, chegou à MPB e, mais recentemente, abraçou o pop. “Mas com muita influência da black music e do reggae”, diz ela, que na noite desta segunda-feira (7/10) abre a temporada do Sarau Minas Tênis Clube.



Um edital de ocupação do teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas vai apresentar, nas segundas-feiras de outubro, shows de intérpretes que homenageiam grandes compositores. Cinara dá início à programação, com repertório dedicado a Sandra Sá.



“Escolhi 10 canções dela, tentando incluir as mais conhecidas. Selecionei aquelas que estão também no meu inconsciente”, diz Cinara, que vai cantar “Olhos coloridos”, “Bye bye tristeza”, “Joga fora”, “Retratos e canções” e “Soul de verão”, entre outras. A ideia é se aproximar ao máximo da gravação original, com uma pegada black. “Está sendo um desafio, pois tem algumas que são difíceis de cantar.”



Quarteto

No palco, ela vai estar acompanhada de um quarteto (guitarra, baixo, bateria e trombone), sob o comando do guitarrista Marcílio Rosa, que dirige o show. Ainda que já venha interpretando algumas músicas de Sandra Sá, ela montou o repertório completo para a noite de hoje.



O tom de homenagem não vai impedir que Cinara também mostre ao público sua porção compositora. Vai cantar três músicas de lavra própria, uma delas, “Descida”, single que lançou no ano passado.



A cantora tem um álbum, “O samba mandou me chamar” (2015), produzido por Thiago Delegado, só com músicas dela própria. O samba não demorou a aproximá-la da folia, e em 2017, ela lançou o Bloco da Cinara, que sai toda segunda-feira de carnaval, em Santa Tereza.



“Sou uma intérprete, então quero cantar de tudo, sem me rotular. Estou aproveitando as oportunidades e compondo novas canções”, afirma ela, que vem se aproximando da música negra desde que se tornou aluna da escola de música Black to Black. Pretende dar vazão a essa porção em um novo álbum autoral, que espera gravar em um futuro próximo.



O sarau continua ao longo deste mês com três jovens músicos do cenário belo-horizontino – as apresentações serão sempre às segundas-feiras. Os próximos serão Felipe Bedetti canta Tavinho Moura (14/10), Cruvinel canta João Bosco (21/10) e Gagadiy canta Luiz Melodia (28/10).



Bedetti tem dois álbuns lançados, Cruvinel é cantor, compositor e violonista que lançou em 2023 o disco “Absorvendo tudo” e Gagadiy se dedica tanto à música popular quanto ao jazz e ao instrumental.



SARAU MTC

Cinara Ribeiro canta Sandra Sá. Nesta segunda (7/10), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia). À venda na bilheteria e no site Sympla.