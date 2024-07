Morreu nesse domingo (14/7) Bella Brave Thomson, estrela canadense do TikTok. A informação foi confirmada pela mãe da garota, Kyla. A menina de 10 anos estava hospitalizada por conta de uma infecção pulmonar viral e em coma induzido desde o início da semana.

A estrela do TikTok ganhou fama quando a mãe começou a documentar sua luta contra três condições genéticas: uma forma de nanismo, doença de Hirschsprung (que afeta a passagem das fezes no intestino, e imunodeficiência combinada grave (SCID).





“Nossa corajosa garota deixou seu legado aqui na terra para dançar nas ruas de ouro em 14 de julho de 2024 às 16h19 horário do leste dos EUA. Bella morreu pacificamente em nossos braços. Por favor, mantenham o nome dela em seus lábios, suas memórias vivas e sua bravura em seus corações. Por favor, compartilhe conosco todos os detalhes de como ela tocou sua vida ou o manteve corajoso”, escreveu a mãe no TikTok, onde mantém mais de 7 milhões de seguidores.







? Never Enough - Loren's Version - Loren Allred @kylact Our brave girl left her legacy here on earth to dance on streets of gold July 14th 2024 at 4:19pm ET Bella passed peacefully in our arms. Please keep her name on your lips, her memories alive and her bravery in your hearts. Please share with us every detail of how she touched your life or kept you brave. Bella would want you to remember; God is love, be brave and you are never too old to bring a stuffy. ???? #bellabrave

No final de 2023, Bella recebeu um transplante de intestino que salvou sua vida e passou quatro meses se recuperando no hospital. Ela estava na lista de espera há três anos para o procedimento. Na época, a menina recebeu a visita do ator Ryan Reynolds.





No final do ano, a sensação do TikTok foi eleita uma das Breakthrough Stars (estrelas revelação) da plataforma. Ela também conheceu a cantora Halsey, com quem já mantinha contato desde 2021 pelas redes sociais.





Em maio, Bella foi internada com febres noturnas e teve que receber oxigênio por um mês. Ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva no final de junho.“Bella gostaria que você se lembrasse; Deus é amor, seja corajoso e nunca é velho para trazer um abafado”, finalizou o post da mãe.