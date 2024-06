Halsey diz que tem "sorte de estar viva" após lutar contra doença

A cantora Halsey revelou em suas redes sociais que tem a "sorte de estar viva" após lutar contra uma doença.



Próxima de lançar seu quinto álbum de estúdio, que inclui uma faixa chamada The End a qual a artista de 29 anos disponibilizou nesta terça-feira (4), Halsey detalhou nas letras da canção a sua luta em encontrar respostas sobre seu problema de saúde.



"Resumindo a história, tenho sorte de estar viva", escreveu a cantora em sua conta oficial no Instagram, onde marcou a Lupus Research Alliance e a Leukemia & Lymphoma Society em seu post, mas sem dar mais detalhes sobre sua saúde.



Em uma imagem onde aparece sentindo dor, Halsey explicou: "Sinto-me como uma senhora idosa. Eu disse a mim mesmo que vou me dar mais dois anos para ficar doente".



Confira a tradução da letra de The End de Halsey:



“A cada dois anos, um médico diz que estou doente / Pega um pacote novo de truques / E então eles colocam em mim / E no início era meu cérebro, depois um esqueleto com dor. Quando te conheci, disse que nunca morreria / Mas a piada sempre foi minha porque estou correndo contra o tempo.”



Ouça: