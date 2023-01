Infecção pulmonar: união de bactéria e antibiótico é promissora, diz estudo

Bactéria é modificada e combinada com antibiótico para tratar uma das principais causas de mortalidade em hospitais: a infecção pulmonar (foto: TONY KARUMBA/Divulgação) O tratamento de infecções pulmonares é realizado por meio de medicamentos que atuam diretamente contra o agente causador — fungos, vírus ou bactérias. Conforme a condição do paciente, médicos recorrem a antifúngicos, antivirais ou antibióticos. Pesquisadores da Espanha criaram o primeiro "remédio vivo" para tratar esse tipo de complicação.









Em testes com camundongos, o tratamento de dose única dobrou a taxa de sobrevivência das cobaias, em comparação às que não receberam o "remédio vivo". A administração não mostrou sinais de toxicidade nos pulmões. Além disso, o sistema imune dos animais eliminou a bactéria modificada em um período de quatro dias. Os resultados do experimento foram publicados na revista Nature Biotechnology.





Na visão dos pesquisadores, o estudo abre as portas para a criação de cepas de M. pneumoniae para combater outros tipos de doenças respiratórias, como câncer de pulmão ou asma. "Ela pode ser alterada com uma variedade de cargas diferentes — sejam citocinas, nanocorpos ou defensinas. O objetivo é diversificar o arsenal da bactéria modificada e liberar todo o seu potencial no tratamento de uma variedade de doenças complexas", diz, em nota, Luis Serrano, um dos autores do estudo e professor da Instituição Catalã de Pesquisa e Estudos Avançados.

Escudo biológico

As infecções por P. aeruginosa são difíceis de serem tratadas porque a bactéria vive em comunidades que formam biofilmes que aderem a várias superfícies do corpo e formam estruturas que escapam ao alcance dos antibióticos. A M. pneumoniae foi modificada justamente para dissolver esses biofilmes, liberando a ação de medicamentos.





"Desenvolvemos um aríete que ataca bactérias resistentes a antibióticos. O tratamento abre buracos nas paredes celulares, fornecendo pontos de entrada cruciais para os antibióticos invadirem e eliminarem infecções", comemora, em nota, María Lluch, coautora do estudo e pesquisadora da Universidade Internacional da Catalunha.

A escolha pela M. pneumoniae se deu devido à fácil adaptação dessa bactéria ao tecido pulmonar. "Depois de administrar a versão modificada, ela viaja direto para a fonte de uma infecção respiratória, onde se instala como uma fábrica temporária e produz uma variedade de moléculas terapêuticas", detalham os autores.





Na visão do presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, David Urbaez, as medicações disponíveis estão, cada dia mais, apresentando "insucessos terapêuticos", uma vez que as bactérias têm capacidade de desenvolver mecanismos de resistência das mais variadas naturezas. "Uma vez que se domina essa técnica de modificação genética de outras bactérias, elas se tornam coadjuvantes no tratamento, como no caso desse ensaio", pontua o infectologista.









Em equipamentos

"Pesquisadores têm focado em estudar o que se chama microbioma pulmonar. Há o entendimento de que existe no pulmão uma variedade de micro-organismos que vivem em equilíbrio, buscando modular diversas reações fisiológicas, incluindo as do sistema imunológico. Estima-se que a árvore respiratória abrigue cerca de 2.000 genomas bacterianos por centímetro quadrado de superfície. Algumas bactérias podem causar doenças respiratórias se houver um desequilíbrio da flora microbiana da árvore respiratória, provocando dano no sistema imunológico. É o caso da bactéria pseudomonas. Os pesquisadores estão se apropriando desse conceito para trazer novas perspectivas de tratamento de doenças infecciosas respiratórias. Ao meu ver, é um campo muito promissor e que poderá se tornar uma ferramenta fundamental para enfrentar uma situação de alta letalidade, especialmente para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e imunossuprimidos".

Palavra de especialista

Ricardo Martins, professor do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) e secretário geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia





Microbioma promissor

