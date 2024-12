Joules Smith foi diagnosticada com câncer em maio

A tiktoker Joules Smith, de apenas seis anos, morreu no dia 9 de dezembro. A notícia foi dada pelo seu pai, Joe Smith, em um vídeo, publicado no final de semana. A menina lutava contra um tumor raro no cérebro desde maio.





Pai e filha faziam diversos vídeos juntos e conquistaram quase 300 mil seguidores e 4 milhões de curtidas no TikTok. Joe contou que a família passou um tempo off-line para passar os últimos momentos com a pequena. “Não estivemos nas redes sociais nas últimas semanas [porque] tentamos passar cada segundo com nossa linda princesa Joules”, afirmou.







Joules foi diagnosticada com glioma pontino intrínseco difuso (DIPG), um tipo de tumor cerebral raro e agressivo que afeta principalmente crianças entre 4 e 6 anos e é considerado incurável. Meses atrás, um amigo da família revelou que a menina “só tinha 9 meses de vida” e anunciou uma vaquinha virtual para ajudar nesse momento difícil. Até o falecimento, o valor arrecadado foi de 96.751 libras esterlinas (mais de R$ 748 mil).









O velório está marcado para meio-dia de 27 de dezembro. Joe e a esposa, Elisha Smith, pediram para que os fãs prestassem uma homenagem à menina, usando roupas rosas e azuis – as cores dos personagens Stitch e Angel, da série “Lilo & Stitch”, que Joules gostava.