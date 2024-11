Bella Bradford publicou 'get ready with me' para anunciar sua própria morte

A tiktoker Bella Bradford, de 24 anos, publicou um vídeo no último dia 1º anunciando sua própria morte. Ela lutava contra o câncer e deixou uma postagem comovente para agradecer a seus 23 mil seguidores.

@bellabradford0 Bella’s final get ready with me ???? here’s a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want ????????) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA ? original sound - Bella Bradford





"Estou muito triste por fazer este vídeo. Como todos sabemos, tenho câncer terminal e, infelizmente, minha vida, agora, chegou ao fim, e eu já morri”, disse. O vídeo foi um “Get ready with me”, ou arrume-se comigo, em português, trend muito comum no nicho de moda e beleza, em que Bella produzia conteúdo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Segundo ela, a escolha pelo tipo de vídeo foi uma forma de marcar seu amor pela moda. “Obrigada por me acompanhar nessa jornada divertida. Espero que você assista a todos os meus vídeos e encontre um pouco de alegria no seu dia”, agradeceu.











O vídeo já foi assistido mais de 6 milhões de vezes. "Obrigada por todo o seu amor e apoio durante meus estágios finais de vida, sou muito grata. Filmar esses vídeos realmente me trouxeram um senso de propósito em meus últimos meses e também me conectaram com uma comunidade muito gentil de pessoas”, afirmou na legenda.





Ela ainda mandou um recado para seus seguidores aproveitarem a vida. "Desejo a todos uma vida linda e, por favor, lembrem-se de viver cada dia com tanto significado quanto o próximo. Que privilégio é envelhecer”, exclamou.





"Obrigada por me permitir ser eu mesma nesta plataforma. Fiquei realmente animada a cada dia em entrar aqui e me conectar por meio do nosso amor compartilhado pela vida e pela moda”, finalizou. A tiktoker era australiana e, além da moda, atualizava os seguidores sobre seu estado de saúde.











Bella foi diagnosticada em 2021, após sentir dores na boca. No começo, ela achou que fosse um incômodo causado pelo nascimento dos sisos. Mas, após exame, descobriu uma forma rara de câncer na mandíbula.





Ela chegou a fazer uma cirurgia e sessões de quimioterapia e fisioterapia. Mas, sem sucesso, ela passou a ser considerada uma paciente em estado paliativo, que é quando o tratamento curativo não tem eficácia e o paciente recebe tratamento visando aliviar o sofrimento físico e emocional causado pela doença.









No fim do vídeo, depois de compartilhar detalhes de sua roupa, Bella concluiu seu último vídeo visivelmente emocionada. "Muito obrigada, pessoal, por essa viagem selvagem e maravilhosa. Espero que todos vocês tenham vidas lindas e incríveis. Desejo tudo de melhor para cada um de vocês”, finalizou.