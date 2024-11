Em viagem à África do Sul, o príncipe William foi flagrado usando uma pulseira da amizade, que se popularizam graças à cantora Taylor Swift. Ele, que viajou sem a família, teria ganhado o acessório de sua filha, Charlotte. A pulseira era feita com miçangas azuis e brancas e formavam a palavra "Papa" (papai).





"William foi visto usando uma pulseira da amizade feita à mão com a palavra 'Papa' — o nome que seus filhos o chamam — na Cidade do Cabo. Sua filha, a princesa Charlotte, 9, teria feito o item para ele especialmente antes da viagem. Charlotte é conhecida por ser uma grande fã de artes e ofícios — e da cantora Taylor Swift, que incentiva os fãs a trocarem pulseiras da amizade feitas à mão com nomes ou palavras”, escreveu a repórter especializada na família real Rebecca English.

Príncipe William apareceu usando pulseira feita pela filha Getty Images / AFP











Há quatro meses, William compareceu a um show de Taylor em Londres, junto de Charlotte e George. Na ocasião, ele recebeu diversas críticas por aparecer dançando a música "Shake it off". Uma fonte ligada à família real veio a público dizer que o príncipe não se importou com os comentários proferidos nas redes sociais. “Ele está focado em sua esposa e filhos agora. Ele realmente só queria que fosse uma noite especial para o príncipe George e a princesa Charlotte", declarou ao Entertainment Tonight.









Ainda de acordo com a fonte, a princesa Charlotte foi a responsável pela ida da família à apresentação. “Charlotte é a grande fã de Taylor Swift na família. Ela queria ir ao show há meses, mas com sua mãe sendo tratada de câncer, este foi um dia realmente especial para poder comemorar o aniversário de seu pai assim. Charlotte adorou”, afirmou, citando a doença de Kate Middleton. Recentemente, a princesa de Gales anunciou que concluiu as sessões de quimioterapia.