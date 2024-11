A Rainha Elizabeth II (1926-2022) aparece em uma cena do filme “Paddington 3: uma aventura na floresta”. O longa estreia no Brasil em janeiro de 2025 e já chega às telonas britânicas nesta quinta-feira (8/11).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Conforme a revista Variety, a monarca aparecerá em uma foto com o famoso ursinho. Na imagem, os dois tomam um chá da tarde. A cena fará uma referência a uma esquete em que a Rainha e Paddington se reuniram para tomar chá em comemoração ao Jubileu de Platina, evento que comemorou os 70 anos de reinado da monarca. O “encontro” aconteceu em 2022, apenas alguns meses antes da morte de Elizabeth.







A decisão de incluir a rainha foi tomada "com o consentimento e acordo da família real", segundo Ron Halpern, chefe de produções globais do StudioCanal, que está distribuindo o filme. "[A família real] ficou realmente muito feliz por isso acontecer. Mas não gostamos de fazer um grande alarido sobre isso, porque Paddington é obviamente um sujeito muito modesto”, declarou Rosie Alison, uma produtora do filme, à Variety.









Em outra parceria com a família real, Paddington recebeu recentemente um passaporte britânico "oficial" do Ministério do Interior, segundo Rob Silva, coprodutor do filme.





Em “Paddington 3”, o ursinho amante de marmelada deixa Londres e viaja ao Peru, sua terra natal, para visitar sua tia Lucy. No entanto, suas férias se transformam em uma aventura emocionante pela floresta amazônica e as montanhas peruanas.









O elenco da animação conta com Ben Whishaw (Paddington), Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters e Antonio Banderas. Olivia Colman, que vive Rainha Elizabeth na série “The crown”, também está na produção.